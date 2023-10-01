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۹ مهر ۱۴۰۲، ۹:۵۵

اعلام زمان مسابقات کشتی؛

برنامه کشتی‌گیران آزاد و فرنگی در بازیهای آسیایی هانگژو اعلام شد

برنامه کشتی‌گیران آزاد و فرنگی در بازیهای آسیایی هانگژو اعلام شد

ملی پوشان فرنگی و آزادکار کشورمان از ۱۲ مهرماه به مصاف حریفان خود در رقابت‌های کشتی بازی‌های آسیایی هانگژو چین می‌روند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی بازی‌های آسیایی هانگژو روزهای ۱۲ لغایت ۱۵ مهرماه در اوزان المپیکی برگزار می‌شود.

ترکیب تیم‌های کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:

کشتی فرنگی:

۶۰ کیلوگرم: میثم دلخانی
۶۷ کیلوگرم: دانیال سهرابی
۷۷ کیلوگرم: امین کاویانی نژاد
۸۷ کیلوگرم: ناصر علیزاده
۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی
۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده

کشتی آزاد:

۵۷ کیلوگرم: ابراهیم خواری
۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد
۷۴ کیلوگرم: یونس امامی
۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی
۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج
۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع

برنامه این رقابت‌ها به شرح زیر است:

سه شنبه ۱۱ مهرماه: قرعه کشی تمامی اوزان
چهارشنبه ۱۲ مهرماه:
ساعت ۱۰ الی ۱۴: مسابقات مرحله مقدماتی اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۷ الی ۲۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

پنج شنبه ۱۳ مهرماه:
ساعت ۱۰ الی ۱۴: مسابقات مرحله مقدماتی اوزان ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۷ الی ۲۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

جمعه ۱۴ مهرماه:
ساعت ۱۰ الی ۱۴: مسابقات مرحله مقدماتی اوزان ۵۷ و ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۷ الی ۲۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۵۷ و ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد

شنبه ۱۵ مهرماه:
ساعت ۱۰ الی ۱۴: مسابقات مرحله مقدماتی اوزان ۷۴، ۸۶، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۷ الی ۲۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۷۴، ۸۶، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

اختلاف ساعت ایران با هانگژو چهار و نیم ساعت است به طوری که ساعت ۱۰ صبح به وقت هانگژو ساعت ۵:۳۰ صبح به وقت ایران است. این مسابقات در مجموعه ورزشی لین آن اسپورت بر روی ۳ تشک و طبق آخرین قوانین و مقررات اتحادیه جهانی کشتی برگزار می‌شود.

کد مطلب 5899724
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • محمدرضا IR ۰۲:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      7 6
      پاسخ
      انشاالله پهلوون ها بتوانند با مدال های خوشرنگ دل مردم رو شاد کنند تا خاطره بد جهانی هم فراموش بشه.

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