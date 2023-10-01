به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی بازی‌های آسیایی هانگژو روزهای ۱۲ لغایت ۱۵ مهرماه در اوزان المپیکی برگزار می‌شود.



ترکیب تیم‌های کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:



کشتی فرنگی:



۶۰ کیلوگرم: میثم دلخانی

۶۷ کیلوگرم: دانیال سهرابی

۷۷ کیلوگرم: امین کاویانی نژاد

۸۷ کیلوگرم: ناصر علیزاده

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی

۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده



کشتی آزاد:



۵۷ کیلوگرم: ابراهیم خواری

۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد

۷۴ کیلوگرم: یونس امامی

۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی

۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج

۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع



برنامه این رقابت‌ها به شرح زیر است:



سه شنبه ۱۱ مهرماه: قرعه کشی تمامی اوزان

چهارشنبه ۱۲ مهرماه:

ساعت ۱۰ الی ۱۴: مسابقات مرحله مقدماتی اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۷ الی ۲۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی



پنج شنبه ۱۳ مهرماه:

ساعت ۱۰ الی ۱۴: مسابقات مرحله مقدماتی اوزان ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۷ الی ۲۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی



جمعه ۱۴ مهرماه:

ساعت ۱۰ الی ۱۴: مسابقات مرحله مقدماتی اوزان ۵۷ و ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۷ الی ۲۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۵۷ و ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد



شنبه ۱۵ مهرماه:

ساعت ۱۰ الی ۱۴: مسابقات مرحله مقدماتی اوزان ۷۴، ۸۶، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۷ الی ۲۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۷۴، ۸۶، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد



اختلاف ساعت ایران با هانگژو چهار و نیم ساعت است به طوری که ساعت ۱۰ صبح به وقت هانگژو ساعت ۵:۳۰ صبح به وقت ایران است. این مسابقات در مجموعه ورزشی لین آن اسپورت بر روی ۳ تشک و طبق آخرین قوانین و مقررات اتحادیه جهانی کشتی برگزار می‌شود.