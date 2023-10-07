  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۰۹

والیبال انتخابی المپیک- برزیل

۲ بازیکن امتیازآورترین بازیکنان ایران در دیدار برابر برزیل

۲ بازیکن امتیازآورترین بازیکنان ایران در دیدار برابر برزیل

صابر کاظمی و مبین نصری عنوان امتیازآورترین بازیکنان ایران در دیدار برابر برزیل در مسابقات والیبال انتخابی المپیک را به دست آوردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های والیبال گروه نخست انتخابی المپیک ۲۰۲۴ پاریس در گروه مردان از ۸ تا ۱۶ مهرماه ۱۴۰۲ به میزبانی شهر ریودوژانیرو و با حضور تیم‌های برزیل (میزبان)، ایتالیا، کوبا، اوکراین، جمهوری چک، ایران، آلمان و قطر پیگیری می‌شود.

تیم ملی والیبال ایران در ششمین مسابقه خود در این رقابت‌ها امروز (شنبه ۱۵ مهر) به مصاف برزیل رفت و سه بر صفر مغلوب شد.

صابر کاظمی و مبین نصری عنوان با کسب هشت پوئن، عنوان امتیازآورترین بازیکنان ایران در این دیدار را از آن خود کردند و دارلان سوزا قطر پاسور برزیل با ۱۲ امتیاز، بهترین بازیکن این دیدار بود.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۶۲ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۳۲ پوئن در حمله، ۶ امتیاز در دفاع، ۴ پوئن سرویس و ۲۰ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

بازیکنان تیم ملی والیبال برزیل نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۷۵ امتیاز کسب کردند که شامل ۳۵ امتیاز حمله، ۱۰ دفاع، ۸ پوئن سرویس و ۲۲ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.

تیم ملی والیبال ایران ساعت ۲۰ روز یکشنبه ۱۶ مهرماه در هفتمین و آخرین مسابقه خود در این رقابت‌ها به مصاف کوبا می‌رود.

کد مطلب 5905226
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها