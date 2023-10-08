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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۲۶

والیبال انتخابی المپیک؛

‌ برد مقتدرانه کانادا همراه با شیرینی صعود به المپیک

‌ برد مقتدرانه کانادا همراه با شیرینی صعود به المپیک

تیم ملی والیبال کانادا برابر تیم مکزیک به پیروزی رسید و جواز حضور در المپیک پاریس را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز مسابقات والیبال انتخابی المپیک در شهر ژیان چین، تیم‌های کانادا و مکزیک به مصاف هم رفتند که در این دیدار تیم ملی والیبال کانادا با نتیجه ۳ بر صفر موفق به شکست مکزیک شد و جواز حضور در المپیک را هم به دست آورد.

پیش از این صعود بلژیک به المپیک قطعی بود و کار کانادا برای حضور در المپیک پاریس به اما و اگر کشیده شده بود؛ اما با توجه به پیروزی بلغارستان مقابل بلژیک این تیم نتوانست راهی المپیک شود و در کمان ناباوری کانادا در این جدال توانست جواز حضور در المپیک را از آن خود کند.‌

کد مطلب 5905881
سیده فرزانه شریفی

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