‌ برد مقتدرانه کانادا همراه با شیرینی صعود به المپیک

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز مسابقات والیبال انتخابی المپیک در شهر ژیان چین، تیم‌های کانادا و مکزیک به مصاف هم رفتند که در این دیدار تیم ملی والیبال کانادا با نتیجه ۳ بر صفر موفق به شکست مکزیک شد و جواز حضور در المپیک را هم به دست آورد.

پیش از این صعود بلژیک به المپیک قطعی بود و کار کانادا برای حضور در المپیک پاریس به اما و اگر کشیده شده بود؛ اما با توجه به پیروزی بلغارستان مقابل بلژیک این تیم نتوانست راهی المپیک شود و در کمان ناباوری کانادا در این جدال توانست جواز حضور در المپیک را از آن خود کند.‌