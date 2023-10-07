توجه ویژه اوقاف کرمانشاه به دانش آموزان محروم ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدطیب صحرایی بعد از ظهر شنبه در دیدار با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه و در آستانه هفته وقف با اشاره به وظیفه مهم و اثرگذار اوقاف برای کمک به تحقق شرایط بهتر در جامعه، اظهار کرد: ظرفیتی که افراد خیر در جامعه دارند قابلیت‌های ویژه ای را برای همیاری و کمک رسانی ایجاد می‌کند که بسیار ارزشمند است.

وی با بیان اینکه مسئولان اوقاف در برنامه‌های خود اولویت‌بندی داشته باشند، افزود: باید تلاش کنیم تا جامعه از خدمات و همیاری واقفین به صورت بهینه استفاده کند و به لحاظ اینکه امکانات محدود اما نیازها زیاد است، باید اولویت‌های واقعی و مهم را مشخص کنیم.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: چنانچه اولویت‌های همیاری و کمک رسانی در جامعه مشخص شود، هم اثرگذاری بیشتر در جامعه ایجاد می‌شود و هم اینکه رضایتمندی افزایش می‌یابد از این رو تمرکز در اجرای برنامه‌ها ضروری است.

صحرایی با تاکید بر توجه ویژه به تقویت دانش آموزان محروم در استان، بیان کرد: هر چقدر برای این کار سرمایه گذاری صورت گیرد به همان اندازه اثرات مهم و قابل توجهی برای استان به همراه خواهد داشت.

وی همچنین بر رسیدگی بیشتر به بقعه‌های متبرکه استان تاکید کرد و گفت: برای حضور بیشتر و گسترده‌تر مردم در بقعه‌های متبرکه همگی وظیفه داریم که به محیط این مکان‌های متبرک رسیدگی و توجه کنیم.

وی ادامه داد: حضور مردم در اماکن و بقعه‌های مقدس منجر به آسایش روح و روان و ایجاد انگیزه برای تلاش بیشتر در جامعه خواهد شد.

در این مراسم مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان به بیان گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات این اداره کل در استان پرداخت.