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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۴۵

یک مقام مسئول وزارت علوم خبر داد؛

انتصاب بازرسان معتمد در دانشگاه‌های معین ۳۱ استان کشور

انتصاب بازرسان معتمد در دانشگاه‌های معین ۳۱ استان کشور

مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم از انتصاب بازرسان معتمد در دانشگاه‌های معین در ۳۱ استان کشور خبر داد.

حامد کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های دفتر بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات وزارت علوم گفت: برای‌اینکه دست دفتر بازرسی را در حوزه‌های مأموریتی خود مثل مبارزه با تخلفات، مفاسد و رفع تعارضات منافع، باز بگذاریم، برنامه انتصاب بازرسین معتمد در دانشگاه‌های معین در ۳۱ استان کشور را داریم.

مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم ادامه داد: انتصاب این بازرسان باعث می‌شود که توانایی و قدرت پیگیری امور بیشتر شود، تاکنون تعدادی از این بازرسان منصوب شده‌ و بقیه در فرایند انتصاب هستند و تا آخر سال همه منصوب شده و مشغول انجام وظایف خود می شوند.

به گزارش مهر از وظایف محوله دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- رسیدگی دقیق، سریع و منصفانه به شکایات واصله به وزارت عتف

- تهیه و ارائه گزارش‌های جامع و کاربردی از فراوانی شکایات واصله به همراه ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع زمینه بروز شکایات

- ارائه روش‌های پیش‌بینی و پیشگیری از تخلف و شکایت در بدنه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با رویکرد اصلاح فرایند

- شناسایی و اولویت‌بندی گلوگاه‌ها و زمینه‌های بروز فساد، تضاد و تعارض منافع در آموزش عالی و فناوری و ارائه راهکارهای عملیاتی برای برطرف کردن آن‌ها

- همکاری با سازمان بازرسی کل کشور، بازرسی ویژه ریاست جمهوری، بازرسی نهاد ریاست جمهوری، مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، مرکز حراست، اداره کل دفتر هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی اعضای هیات علمی و سایر مراکز مرتبط

- پیشنهاد اصلاح، درخواست پیگیری و ارائه نتیجه شکایت واصله از طریق دولت الکترونیک و همکاری با اداره کل فناوری اطلاعات در راستای شفافیت اداری

- راهبری کمیته سلامت اداری مبارزه با فساد و پیگیری اجرای مصوبات این کمیته

- سعی در تدقیق و تقسیم وظایف دفتر بازرسی در مقایسه با مرکز حراست، مرکز نظارت و ارزیابی و اداره کل دفتر هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری

- همراهی جدی با نماینده تام الاختیار وزیر در سفرهای استانی و پیگیری درخواست‌های واصله از طریق سامانه سامد

- تهیه گزارش‌های دوره‌ای از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و فناوری و همچنین انجام بازرسی دقیق و سریع از موارد محوله

- رعایت اخلاق حرفه‌ای و اسلامی در انجام امور مرتبط و تکریم ارباب رجوع

-صیانت از عرض و آبروی شهروندان، ذینعفان و ارباب رجوع

کد مطلب 5905658
زهرا سیفی

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