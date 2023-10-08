حامد کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های دفتر بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات وزارت علوم گفت: برای‌اینکه دست دفتر بازرسی را در حوزه‌های مأموریتی خود مثل مبارزه با تخلفات، مفاسد و رفع تعارضات منافع، باز بگذاریم، برنامه انتصاب بازرسین معتمد در دانشگاه‌های معین در ۳۱ استان کشور را داریم.

مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم ادامه داد: انتصاب این بازرسان باعث می‌شود که توانایی و قدرت پیگیری امور بیشتر شود، تاکنون تعدادی از این بازرسان منصوب شده‌ و بقیه در فرایند انتصاب هستند و تا آخر سال همه منصوب شده و مشغول انجام وظایف خود می شوند.

به گزارش مهر از وظایف محوله دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- رسیدگی دقیق، سریع و منصفانه به شکایات واصله به وزارت عتف

- تهیه و ارائه گزارش‌های جامع و کاربردی از فراوانی شکایات واصله به همراه ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع زمینه بروز شکایات

- ارائه روش‌های پیش‌بینی و پیشگیری از تخلف و شکایت در بدنه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با رویکرد اصلاح فرایند

- شناسایی و اولویت‌بندی گلوگاه‌ها و زمینه‌های بروز فساد، تضاد و تعارض منافع در آموزش عالی و فناوری و ارائه راهکارهای عملیاتی برای برطرف کردن آن‌ها

- همکاری با سازمان بازرسی کل کشور، بازرسی ویژه ریاست جمهوری، بازرسی نهاد ریاست جمهوری، مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، مرکز حراست، اداره کل دفتر هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی اعضای هیات علمی و سایر مراکز مرتبط

- پیشنهاد اصلاح، درخواست پیگیری و ارائه نتیجه شکایت واصله از طریق دولت الکترونیک و همکاری با اداره کل فناوری اطلاعات در راستای شفافیت اداری

- راهبری کمیته سلامت اداری مبارزه با فساد و پیگیری اجرای مصوبات این کمیته

- سعی در تدقیق و تقسیم وظایف دفتر بازرسی در مقایسه با مرکز حراست، مرکز نظارت و ارزیابی و اداره کل دفتر هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری

- همراهی جدی با نماینده تام الاختیار وزیر در سفرهای استانی و پیگیری درخواست‌های واصله از طریق سامانه سامد

- تهیه گزارش‌های دوره‌ای از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و فناوری و همچنین انجام بازرسی دقیق و سریع از موارد محوله

- رعایت اخلاق حرفه‌ای و اسلامی در انجام امور مرتبط و تکریم ارباب رجوع

-صیانت از عرض و آبروی شهروندان، ذینعفان و ارباب رجوع