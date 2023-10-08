اهمیت مدیریت استرس در فضای کسب و کار

به گزارش خبرگزاری مهر، سید صدرالدین نجاتی گیلانی، کارشناس حوزه کسب و کار درباره راهکارهایی برای مدیریت کسب و کار و بهبود آن در برنامه‌ای تلویزیونی گفت: هنگامی که مدل کسب و کار را آماده کردیم، در گام بعدی باید خود را آماده سازیم. برای تحقق این امر لازم است که شخصیت و مهارت خود را به خوبی بشناسیم. در واقع ما باید قبول کنیم که شروع یک کسب و کار، فرهنگ زندگی ما را تغییر می‌دهد.

وی افزود: کسب و کار جدید تمرکز می‌طلبد. در کنار آن مثبت دیدن و پیگیری لازم است. هر کسب و کاری اثری دارد که نباید کارآفرینان مغلوب آنها شوند. این امور نیاز به مدیریت دارد. همچنین باید توقعات در سطح معقولی نگه داریم. مدیریت اشتباه این موضوع، موجب دلسردی می‌شود.

نجاتی گیلانی ادامه داد: کارآفرین باید اعتماد به خود را افزایش داده و روابط را مدیریت کند. با شروع کسب و کار، روابط ما پیچیده‌تر می‌شود. باید این را در نظر داشته باشیم که مشتری‌های ما یک روز ناراحت و عصبانی هستند و نباید این احساسات را به فضای دیگر منتقل کرد.

این کارشناس حوزه کسب و کار گفت: برخی بر این باورند که خوب سخن گفتن به معنای مهارت در فروشندگی است. اما آنچه منجر به خرید مشتری و دریافت خدمات می‌شود، ایجاد یک فضای امن برای جلب اعتماد مشتری است. ما باید در عقیده‌های خود انعطاف داشته باشیم و نسبت به چیزهایی که بر خلاف تصورات ما است، واکنش دفاعی نداشته باشیم.

وی اظهار کرد: استرس در فضای کسب و کار، انگیزه ما را کم و نگرش را نسبت به بازار منفی می‌کند؛ بنابراین باید مدیریت تحول را به عنوان یک اصل در سبک زندگی جدید در نظر بگیریم.

به گفته این کارشناس حوزه کسب و کار حدود ۱۲ مهارت کلیدی از جمله مذاکره و مدیریت استرس در فضای کسب و کار وجود دارد که باید آن‌ها را تقویت کرد.

نجاتی گیلانی در پایان گفت: ارتباط گرفتن باید قوی باشد که بتوانیم بازاریابی کنیم. بعد از آن باید هزینه و بودجه خود را مدیریت کنیم و در کنار آن کارکنان و نیروی انسانی به خوبی هدایت شوند. بعضی می‌گویند نسل جدید در فضای کار بی تجربه و ناآگاه هستند، در صورتی که شاید این ما هستیم که هنوز زبان آنها را نیاموخته‌ایم و نتوانسته‌ایم ارتباطی سازنده برقرار کنیم.

*مائده پرتواعلم