پرداخت تسهیلات اشتغال با سختگیری بیشتری انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پرداخت تسهیلات در حوزه اشتغال امری بدیهی است که در هر دولتی اعتباراتی برای آن در نظر گرفته می‌شود. یکی از مسائلی که در این بخش منجر به دغدغه برنامه ریزان شده انحراف این تسهیلات از محل موردنظر مصرف بوده است. برخی متقاضیان با نام ایجاد اشتغال و کارآفرینی تسهیلات را دریافت اما در ادامه چون نظارت دقیقی بر عملکردها وجود ندارد بخشی از این اعتبارات مالی در حوزه‌های دیگر مانند ساخت و ساز هزینه شده است. با توجه به تجربیات چند سال اخیر دولت‌ها با حساسیت بیشتر موضوع را پیگیری می‌کنند.

در حال حاضر با توجه به سختگیری‌هایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی برای پرداخت تسهیلات اشتغال دارد ضروری است تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره برنامه‌های دقیق‌تری داشته باشد. در این راستا نخستین نشست «کمیته نظارت ملی» با حضور محمود کریمی‌بیرانوند، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کشور، نفت، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برگزار شد.

به گزارش وزارت تعاون، کریمی‌بیرانوند در این نشست گفت: برای اولین بار، تصویب‌نامه نظارت بر طرح‌های اشتغال‌زای کشور ۲ تدوین شد و وزرای امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی این طرح‌ها را امضا می‌کنند.

وی افزود: این موضوع به تمام نهادهای کشور ابلاغ شده است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: برای شیوه‌نامه نظارت، سال‌ها مطالعه و تجربه شده و گروه راهبری نظارت از سال ۱۳۹۶ در کمیته امداد امام خمینی (ره) موضوع را با اسناد پشتیبان قوی بررسی کرده‌اند.

وی گفت: ما ادعا می‌کنیم برای اولین بار بعد از انقلاب مساله نظارت به طور دقیق و موشکافانه پیگیری شده است.

کریمی‌بیرانوند یکی از نقاط تمایز این دولت را با دولت‌های گذشته، سخت‌گیری در موضوع پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی عنوان کرد و گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون، یکی از محوری‌ترین برنامه‌های معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، تمامیت برای جلوگیری از انحراف در پرداخت تسهیلات اشتغال بوده و هست و این تلاش بسیار مؤثر خواهد بود.

وی نظارت را جز برنامه‌های اصلی دولت دانست و افزود: رهبر معظم انقلاب بر جلوگیری از پولپاشی سفارش ویژه داشته و رئیس‌جمهوری نیز بر نظارت‌ها تاکید می‌کند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار با تأکید بر عملکرد سختگیرانه در پرداخت تسهیلات، گفت: ما از پایین‌ترین سطح از مراکز بخش خصوصی تا مردم، می‌خواهیم که با ما همکاری داشته و بر عملکردها نظارت داشته باشند.

کریمی‌بیرانوند از شرکت‌کنندگان در نشست خواست کمک کنند شیوه‌نامه نظارت در بدنه اجرایی کشور نهادینه شود و همه بدانند که پول اشتغال نباید در بخشی به جز آن هزینه شود و این موضوع باید از شعار و حرف عبور کند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: وقتی دولت تصمیم می‌گیرد به‌صورت دقیق بر تسهیلات اشتغال نظارت کند، درصدی از انحراف را پایین می‌آورد.

وی گفت: «سامانه تک» به دلیل جمع‌آوری دقیق اطلاعات پرداخت تسهیلات اشتغال کشور تشکیل شد و می‌خواهیم تمام نهادهای اجرایی پرداخت‌های خود را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کنند تا بتوان روی آن نظارت، سیاست‌گذاری و تحلیل انجام داد.