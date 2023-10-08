به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدحسینی در بازدید از آبشیرینکن باسعیدو اظهار داشت: آبشیرنکن چهار هزار مترمکعبی باسعیدو آب مورد نیاز ۱۳ روستای باسعیدو، دوستکو، کانی، مرادی، گوری، درکو، دولاب، کُنار سیاه، تُم گس، عایشه آباد، سریگ، چاهو شرقی و چاهو غربی را تامین خواهد کرد.
وی با بیان اینکه ۱۲ هزار نفر از جامعه روستایی شهرستان قشم در این ۱۳ روستای غربی سکونت دارند، افزود: عملیات احداث آبشیرینکن باسعیدو با سرمایه گذاری شرکت مدیریت تانا انرژی و سرمایه پذیری شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان آغاز و با تسهیلگری استاندار هرمزگان در سطوح ملی و استانی از امروز وارد مدار تولید شد.
فرماندار شهرستان قشم تصریح کرد: مراحل نهایی آزمایشهای لوله و اتصالات این آب شیرین کن به منظور پایداری شبکه توزیع در حال توزیع است و هم اینکپایش و رفع نقص از روستای باسعیدو تا روستای گوری انجام شده است.
محمدحسینی ادامه داد: سیاست دولت مردمی بر معطل نگاه نداشتن بهرهبرداری از طرح های خاتمه یافته تا مناسبتهای خاص است و در همین راستا آبشیرینکن باسعیدو توسط مردم روستاهای هدفی که از مرحله آزمایش عبور کردهاند در حال بهرهبرداری است.
فرماندار شهرستان قشم خاطرنشان کرد: در آیندهای نزدیک با اتمام مراحل ارزیابی شبکه تولید و توزیع این آبشیرینکن به طور کامل مورد بهرهبرداری قرار خواهد کرد و ۱۲ هزار نفر مردم ساکن در ۱۳ روستای غرب قشم از آن بهرهمند خواهند شد.
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