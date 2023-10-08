شکوه حضور مردم سراسر کشور در حمایت از مبارزات مردم فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به عملیات افتخارآمیز طوفان الاقصی در فلسطین اشغالی بیانیه‌ای صادر کرد.

بر اساس این گزارش، متن این بیانیه به شرح زیر است:

ملت فهیم و همیشه در صحنه ایران اسلامی؛ به شکرانۀ پیروزی عزتمندانه در عملیات قهرمانانه و غرور آفرین طوفان الاقصی علیه رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی، در میادین اصلی شهرها و مساجد محوری سراسر کشور گرد هم آمدند و ضمن اعلام حمایت و همبستگی خود با ملت مظلوم و مجاهدان ِمبارز ِقهرمانِ فلسطینی، نفرت و خشم انقلابی خود را علیه رژیم اشغالگر قدس سر داده و مرگ بر اسرائیل را فریاد زدند.

ملت بزرگ ایران اسلامی از اقشار و اصناف مختلف به ویژه جوانان، دانشجویان و دانش‌آموزان در حمایت از عملیات موفقیت‌آمیز «طوفان الاقصی» گروه‌های مقاومت در سرزمین‌های اشغالی در میدان فلسطین و در کرمان بر مزار شهید قدس سردار آسمانی شهید سلیمانی اجتماع کرده و با شعارهای «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا»، «الله اکبر الله اکبر»، لبیک یا مسجد الاقصی، لبیک یا فلسطین، لبیک یا خامنه‌ای، لبیک یا قدس، حمایت همه جانبۀ خود را از مجاهدین فلسطینی فریاد زدند.

در این اجتماعات مردمی که به دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در سراسر کشور برگزار شد، از عملیات موفقیت‌آمیز جبهۀ مقاومت و تداوم مبارزه علیه رژیم جنایتکار صهیونیستی تا آزادی قدس شریف حمایت شد.

آنچه امروز به وقوع پیوست، حرکت رو به جلو و تحقق وعدۀ خدا در موضوع پیروزی مستضعفان بر مستکبران و غاصبان سفاک سرزمین مظلوم قدس بود و وعدۀ پیروزی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید بزرگ راه قدس و عملیاتی شدن فرمایشات و وعده‌های ولی امر مسلمین امام خامنه‌ای مدظله‌العالی در اضمحلال و رو به افول بودن این رژیم کودکش را نمایان ساخت.