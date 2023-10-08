کنترل تورم منوط به کنترل قیمت مسکن است

به گزارش خبرنگار مهر، بابک نگاهداری در اجلاس سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران، گفت: اگر مروری در خصوص بخش مسکن از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ داشته باشیم قطعاً بزرگ‌ترین موج افزایش قیمت مسکن در این بازه زمانی رخ داده و طی ۵ سال گذشته شاهد افزایش ۱۰ برابری در بازار مسکن بودیم.

وی افزود: قیمت مسکن اصلی‌ترین هزینه سبد خانوار است و اگر نتوانیم تورم قیمت مسکن را کنترل کنیم قطعاً تلاش‌های دولت برای مهار تورم در زندگی مردم تأثیری نخواهد داشت.

با توجه با تأکیدات رهبری معظم انقلاب در دیداری که اخیراً با دولت سیزدهم داشت مبنی براینکه موضوع مسکن بحث جدی در کشور است و دولت باید اهتمام جدی در این راستا داشته باشید.

بسیاری از افراد معتقدند که ناترازی که در عرضه و تقاضای مسکن در شرایط فعلی وجود دارد منوط به کاهشی که در سال ۱۳۹۰ در حوزه تولید مسکن رخ داد و امروزه باید برای مشکل گشایی بازار مسکن به این ده ورود کنیم و بسیاری از مشکلات فعلی از آن سال نشأت گرفته است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: باید از تجارب گذشته در اجرای نهضت ملی مسکن استفاده کنیم ضمن اینکه باید برای سوداگری و اثربخشی در بازار مسکن برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم.