عملیات «طوفان الاقصی» عظیم و بی سابقه است

به گزارش خبرنگار مهر. آیت الله محمدباقر محمدی لائینی ظهر یکشنبه در سومین نشست سراسری انتظامی کشور با گروه‌های مرجع و اقشار تأثیرگذار، ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی، اظهار کرد: نیروهای انتظامی مدافعان امنیت هستند از این رو وظیفه همگان حمایت از این عزیزانی است که در میدان هستند.

وی با بیان اینکه در سال جاری بیش از ۵۰ تن از عزیزان نیروی انتظامی در کشور به شهادت رسیدند، افزود: تا نعمت امنیت و سلامت هست کسی قدرش را نمی‌داند، چنانچه امنیت برهم بخورد یا سلامتی از بین برود ارزشش مشخص می‌شود.

آیت الله محمدی لائینی ضمن تقدیر از تلاش‌ها و خدمات سردار مفخمی شهرستانی فرمانده وقت نیروی انتظامی استان، خاطرنشان کرد: ما از این آبروی اجتماعی باید در حوزه انتخابات استفاده و مردم را با تبیین و تشویق پای کار بیاوریم و دل‌ها را متحد کنیم.

نماینده ولی فقیه در مازندران ادامه داد: دولت سیزدهم خوش درخشیده است، اما گردوغبار ضعف معیشت متأسفانه موجب شده برخی از خدمات دیده نشود.

امام جمعه ساری گفت: مردم می‌دانند که انتخابات چقدر مهم است و پیام سیاسی انتخابات در فضای بین الملل چقدر بازتاب دارد و امیدواریم که این انتخابات دشمن‌شکن، امام زمان خوشحال‌کن، و آمریکا و صهیونیست ناراحت کن باشد.

این مسئول خاطرنشان کرد: به‌خاطر عظمت فعالیت‌های طوفان الاقصی خدا را شاکریم چرا که در ۷۵ سال از عمر این دولت چنین چیزی بی‌سابقه بوده است و از خداوند می‌خواهیم که آنها را در برخورد با صهیونیست‌ها حمایت کرده و پیروز گرداند.