مشارکت و سلامت راهبرد دولت در انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر, روح الله سلگی بعدازظهر یکشنبه در اولین جلسه ستاد انتخابات استان با حضور رئیس هیأت نظارت شورای نگهبان، رئیس کل دادگستری، دبیرو رؤسای کمیته‌های ۷ گانه این ستاد گفت: انتخابات تجلی مردم سالاری دینی و سمبل جمهوریت نظام اسلامی است.

رئیس ستاد انتخابات مازندران با اشاره به فرازهایی از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص اهمیت انتخابات اظهار کرد: با هر مسئولی که در صدد اخلال در روند برگزاری انتخابات باشد و در جهت خلاف اخلاق، قانون و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حرکت کند، قویاً برخورد خواهد شد.

معاون سیاسی استاندار با تشریح مراحل و فرآیندهای انتخابات آتی افزود: ستاد انتخابات مازندران با هماهنگی کامل با هیئت‌های نظارت شورای نگهبان در شهرستان‌ها در حال حرکت به سوی اجرای فرآیندهای انتخاباتی است.