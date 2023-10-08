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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۲۶

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران:

مشارکت و سلامت راهبرد دولت در انتخابات است

مشارکت و سلامت راهبرد دولت در انتخابات است

ساری- رئیس ستاد انتخابات مازندران تحقق مشارکت، سلامت، رقابت و امنیت را راهبرد دولت در انتخابات امسال بیان و بر لزوم تعامل فرمانداران و هیات های نظارت انتخابات تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر, روح الله سلگی بعدازظهر یکشنبه در اولین جلسه ستاد انتخابات استان با حضور رئیس هیأت نظارت شورای نگهبان، رئیس کل دادگستری، دبیرو رؤسای کمیته‌های ۷ گانه این ستاد گفت: انتخابات تجلی مردم سالاری دینی و سمبل جمهوریت نظام اسلامی است.

رئیس ستاد انتخابات مازندران با اشاره به فرازهایی از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص اهمیت انتخابات اظهار کرد: با هر مسئولی که در صدد اخلال در روند برگزاری انتخابات باشد و در جهت خلاف اخلاق، قانون و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حرکت کند، قویاً برخورد خواهد شد.

معاون سیاسی استاندار با تشریح مراحل و فرآیندهای انتخابات آتی افزود: ستاد انتخابات مازندران با هماهنگی کامل با هیئت‌های نظارت شورای نگهبان در شهرستان‌ها در حال حرکت به سوی اجرای فرآیندهای انتخاباتی است.
وی تعامل فرمانداران با هیأت‌های نظارت شورای نگهبان را موجب تقویت همگرایی در مسیر سلامت برگزاری انتخابات دانست و یادآور شد: با برنامه ریزی انجام شده بسترهای قانونی برای برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در مازندران فراهم شده است.
کد مطلب 5906069

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