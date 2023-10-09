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۱۷ مهر ۱۴۰۲، ۹:۵۷

تقلای بانک مرکزی رژیم صهیونیستی برای ممانعت از فروپاشی اقتصاد

تقلای بانک مرکزی رژیم صهیونیستی برای ممانعت از فروپاشی اقتصاد

بانک مرکزی رژیم صهیونیستی از طرح خود برای ممانعت از فروپاشی اقتصاد این رژیم و کاهش شدید ارزش پول داخلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، بانک مرکزی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یک طرح اضطراری برای فروش ارز خارجی به مبلغ ۳۰ میلیارد شِکِل (واحد پول رژیم صهیونیستی) برای ممانعت از کاهش شدید ارزش شِکِل اجرا می‌کند.

بانک مرکزی رژیم صهیونیستی همچنین تاکید کرد که در آینده نزدیک تا حد لازم در بازار فعالیت خواهد کرد تا نوسانات نرخ ارز شِکِل را آرام و نقدینگی لازم برای ادامه فعالیت منظم بازارها را تأمین کند.

«امیر یارون»، رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این بانک بلافاصله ۳۰ میلیارد دلار خواهد فروخت و در صورت لزوم، ۱۵ میلیارد دلار اضافی از طریق معاملات سوآپ تزریق خواهد کرد.

رویترز گزارش داده بود که ارزش شِکِل (واحد پول رژیم صهیونیستی) به پایین‌ترین حد خود طی ۸ سال گذشته رسیده به طوری که بیش از ۳ درصد مقابل دلار سقوط کرده است.

رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند که قیمت دلار به حدود ۳.۹۲ شکل رسیده است.

همچنین در پی عملیات طوفان الاقصی و تأثیر آن بر منطقه، بهای جهانی نفت امروز دوشنبه ۳ درصد افزایش پیدا کرد.

کد مطلب 5906646

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