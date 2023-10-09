نرم افزار «رسم ایستادگی» در سرخه رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از نرم افزار کاربردی رسم ایستادگی صبح دوشنبه با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان و جمعی از مسئولان شهرستانی همچنین مدیران مدارس و پرسنل آموزش و پرورش شهرستان سرخه برگزار شد.

در این مراسم که در گلزار مطهر شهدای سرخه برگزار شد، چگونگی کار با نرم افزار رسم ایستادگی ویژه نوجوانان و جوانان تشریح شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان درباره این نرم افزار به خبرنگار مهر، گفت: رسم ایستادگی نرم افزاری است که با هدف ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری و همچنین معنویات در بین جوانان و نوجوانان طراحی شده است.

جمال وزیری با بیان اینکه در این برنامه، اطلاعاتی در خصوص زندگی نامه، وصیت نامه و خاطرات ۳۹ شهید دانش آموز و چهار شهید فرهنگی شهرستان سرخه وجود دارد که دانش آموزان می‌توانند از آنها استفاده کنند، ابراز کرد: کار با نرم افزار به گونه‌ای طراحی شده که کمترین تکلف را داشته و به راحتی نیز قابل دسترسی است.

وی افزود: در این نرم افزار کاربردی ادعیه متبرکه، زیارت‌ها و سوره‌های قرآن کریم برای استفاده فرهنگیان و دانش آموزان بارگذاری شده تا به آسانی بتوانند به این محتوا دسترسی پیدا کنند که کار بسیار شایسته و در خور تقدیر از سوی آموزش و پرورش شهرستان سرخه است.