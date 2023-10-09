۲۰ هزار مترمربع از اراضی ملی طالقان رفع تصرف شد

همایون اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته پس از صدور حکم قضائی، با حضور مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان طالقان موانع و حصار ایجاد شده در اراضی ملی متصرفین پلاک ۱۱۲- اصلی موسوم به سگران از توابع شهرستان طالقان به مساحت ۲۰ هزار مترمربع تخریب و به انفال بازگردانده شد.

وی بیان کرد: پس از پیگیری‌های یگان حفاظت منابع طبیعی و واحد حقوقی این اداره و طی مراحل قانونی سرانجام دستورهای لازم برای اجرای حکم رفع تصرف اراضی صادر شد و در نهایت با حضور مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان‌های طالقان، ساوجبلاغ و کرج و همکاری مأمورین نیروی انتظامی این اراضی رفع تصرف و به انفال بازگردانده شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری طالقان با قدردانی از همراهی مسئولان شهرستان به ویژه مراجع قضائی و کارکنان پرتلاش نیروی انتظامی در برخورد با متخلفان تصریح کرد: از آنجا که منابع طبیعی متعلق به مردم و همچنین آیندگان است، حفاظت از این ثروت‌های خدادادی همکاری و مساعدت همه‌جانبه همه مردم، دستگاه‌ها و مسئولان را می‌طلبد.

همچنین این مقام مسئول از بهره‌برداران و دوستداران طبیعت خواست ضمن ایفای نقش همیار طبیعت در حفاظت از منابع طبیعی کشور، در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تصرف در اراضی ملی، مراتب را از طریق شماره تلفن رایگان ۱۵۰۴ مرکز فرماندهی یگان حفاظت منابع طبیعی استان به‌صورت شبانه‌روزی اطلاع دهند.