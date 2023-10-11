صنایع دستی؛ ظرفیتی پول ساز در ایلام

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: استان ایلام با وجود پیشینه تاریخی و فرهنگی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های فعالیت صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی در ایران شناخته می‌شود؛ صنایع دستی دوست‌داشتنی و جذاب این استان عموماً توسط روستایی‌ها و عشایر این منطقه تولید می‌شود و بیشتر این محصول‌ها از مواد اولیه طبیعی تهیه و فروش آن‌ها چرخ اقتصاد این خانواده‌ها را می‌چرخاند.

لازم به ذکر است صنایع دستی ایلام آنقدر متنوع و زیبا هستند که چشم هر گردشگری را به خود جذب می‌کنند، از نمونه صنایع دستی‌های معروف در استان ایلام می‌توان به قالی‌بافی، گلیم نقش برجسته، نمد مالی، گیوه بافی، چیت بافی، بافت سیاه چادر، جاجیم بافی، سفالگری، عروسک سازی و چرم دوزی اشاره کرد.

با وجود ظرفیت‌های عظیم استان ایلام در حوزه صنایع دستی، متأسفانه ایلام به دلیل مشکلات متعدد تاکنون به جایگاه واقعی خود در این زمینه دست نیافته است، بی‌توجهی به حوزه صادرات یقیناً از جمله موانع اصلی عدم توسعه صنایع دستی در استان است.

اهمیت رونق صادرات صنایع دستی

مصطفی مسائلی کارشناس اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صنایع دستی به عنوان ارزنده‌ترین هنر کاربردی، پتانسیلی با ظرفیت‌های نهفته است که اثرات قابل ملاحظه‌ای در برطرف نمودن مسائل سو ‏اجتماعی و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور دارد.

وی افزود: از طرفی دیگر توسعه صادرات این محصولات می‌تواند مزایای بسیاری از قبیل ایجاد اشتغال مولد و جنبی‌، جلوگیری از مهاجرت‌های بی‌رویه به شهرها، کاهش میزان وابستگی به خارج و ‏تامین استقلال اقتصادی، تقویت روحیه ابتکار و خلاقیت‌های فردی، توسعه صادرات غیرنفتی و تأمین بخشی از درآمد ارزی کشور، معرفی و حفظ ارزش‌های فرهنگی، آداب و رسوم دیرینه و اصالت‌های موجود در جامعه و زمینه سازی برای ایجاد صنعت مستقل و غیر وابسته اشاره کرد.

مسائلی با بیان اینکه تا کنون استان ایلام در زمینه صادرات صنایع دستی پیشرفت چندانی نداشته است، تصریح کرد: عمده موانع بخش صادرات ریشه در مشکلات داخلی دارد و در بسیاری از موارد، کم‌کاری، وجود نداشتن اراده برای هدف‌گذاری صادراتی، عدم برخورداری از برنامه اصولی و تخصیص اعتبارات از موانع توسعه این حوزه است.

این کارشناس ادامه داد: صنایع‌دستی ایران یکی از شاخص‌ترین صنایع هنری است که ریشه‌های عمیقی در فرهنگ و تاریخ این سرزمین دارد، از این رو توسعه این صنعت به ویژه از طریق صادرات یکی از مطالبات اصلی مردم است که باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

گیوه بافی از ارزشمندترین صنایع دستی ایلام

یکی صنعتگران صنایع دستی ایلام در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گیوه بافی یکی از ارزشمندترین صنایع دستی ایلام است و کاربردهای متنوعی به ویژه در فصل تابستان دارد اما امروزه به دلیل رواج کفش‌های ماشینی این هنر رونق خود را از دست داده است.

احمد صالحی افزود: تولید گیوه در سه مرحله انجام می‌پذیرد که شامل آماده کردن تخت گیوه، بافت رویه گیوه و دوختن رویه گیوه به تخت گیوه است.

وی تصریح کرد: امروزه با به کارگیری خلاقیت در این هنر نمونه‌های صندل زیبا با طرح‌ها و رنگ‌های متنوع تولید شده که علاقه مندان زیادی را به خود جذب کرده و می‌تواند موجب رونق دوباره این هنر ارزشمند شود.

رونق صنایع دستی در روستاهای ایلام

یکی از بانوان ایلامی که در روستای کل کل چرداول دارای کارگاه صنایع دستی است نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روستای کل کل چرداول با هنر و اراده خود با استفاده از چرم محصولات مختلفی تولید می‌کنیم.

معصومه عبدالمحمدی افزود: در این کارگاه تاکنون حدود ۱۵۰ نفر آموزش دیده‌اند و در هر دوره ۲۵ نفر آموزش می‌بینند و محصولاتی نظیر کیف، کمربند، کیف پول و دستی و… تولید و به بازار ارسال می‌شود.

وی گفت: برای تولید مواد اولیه و توسعه کارگاه خواستار تسهیلات کم بهره هستیم.

۸۵ درصد صنعتگران صنایع دستی استان بانوان هستند

فرزاد شریفی مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان ایلام در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صنایع دستی هر شهری، نشانی از فرهنگ و سنت دیرینه مردم آنجا دارد از این رو بسیار مهم و ارزشمند می‌باشد.

وی با بیان اینکه در استان ایلام حدود ۱۰ هزار صنعتگر فعال وجود دارد، افزود: ۸۵ درصد صنعتگران صنایع دستی استان بانوان هستند که فرش بافی، گلیم بافی، چرم دوزی و عروسک سازی از مهم‌ترین تولیدات آنان به شمار می‌رود.

این مسئول در پایان تاکید بر اینکه استان ویژگی‌های ممتازی در حوزه صنایع دستی دارد، ادامه داد: در این راستا به منظور توسعه و رونق صنایع دستی، حمایت از صنعتگران و همچنین افزایش صادرات اقداماتی از قبیل برپایی بیش از ۱۶ نمایشگاه برای فروش صنایع دستی و همچنین برگزاری یک نمایشگاه بین‌المللی برای معرفی آثار هنری استان به اقصی نقاط دنیا در دستور کار قرار گرفته است.

امید است با رشد و توسعه صنایع دستی به ویژه در زمینه صادرات گام‌های مؤثری در جهت ایجاد فرصت‌های ‏شغلی برداشته تا این صنعت جایگاه واقعی خود را از جهات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ‏اشتغال‌زایی پیدا و موجبات رشد و توسعه اقتصادی فراهم شود.