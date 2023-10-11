هوای زنجان سردتر می شود/ وقوع وزش شدید باد

محمدرضا رحمان نیا در گفت‎و گو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان ابری است و از بعدازظهر بر میزان پوشش ابرها افزوده می‌شود.

وی با بیان اینکه بارش باران مناطق مختلف استان را فرا می‌گیرد، ابراز کرد: بارش باران با وقوع رعد و برق همراه خواهد بود که در این میان شهروندان در بلندی‌ها تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، گفت: در این راستا با توجه به بارش باران احتمال سیلابی شدن سیلاب‌ها و مسیل‌ها وجود دارد و شهروندان در کنار حاشیه رودخانه‌ها تردد نکنند.

رحمان نیا همچنین از وقوع وزش باد شدید در استان خبر داد و بیان داشت: شهروندان در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

وی به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: دمای هوای استان طی روزهای آینده به صفر درجه سانتی گراد می‌رسد که با کاهش دمای هوا احتمال آسیب به محصولات کشاورزی وجود دارد و هشدار هواشناسی سطح زرد به کشاورزان توصیه شده است و کشاورزان محصولات خود را در برابر سرما زدگی محافظت کنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، به دمای هوای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و افزود: دمای فعلی شهر زنجان ۱۵ درجه سانتیگراد است که این میزان دما نسبت به روز گذشته در همین ساعت چند درجه سانتی گراد کاهش یافته است.