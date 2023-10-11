به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اعلام اسامی فیلمهای راهیافته به بخش ویژه رقابتی «کتاب و سینما» در چهلمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، اولین پوستر فیلم تاریخی «ناسوخ» منتشر شد.
فیلم تاریخی «ناسوخ» به تهیهکنندگی و کارگردانی اصغر عباسی که منبع اقتباسش کتابی با همین عنوان به قلم محمد رسولی است، سیر تاریخ چندین هزار ساله ایران را با روایتی مدرن و سیال ذهن به تصویر کشیده است.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «در زندگی زخمهایی هست که مثل خوره در انزوا روح را آهسته میخورد و میتراشد.»
قربان نجفی، سیامک ادیب و شیوا طاهری بازیگران اصلی این فیلم تاریخی هستند که در فضایی بین رویا و واقعیت، لحظاتی از اتفاقات تراژیک تاریخ را روایت میکنند.
پوستر «افسانه کوه ننوک»
فیلم کوتاه «افسانه کوه ننوک» به کارگردانی محمدرضا مرادی، نویسندگی محمدرضا مرادی و گلسا غفاری و تهیه کنندگی آتنا نعمتیان و محمدرضا مرادی که در بخش داستانی مسابقه ملی و «کتاب و سینما» چهلمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران با دیگر آثار راهیافته رقابت میکند، پوستر اصلی خود را منتشر کرد.
فیلمنامه «افسانه کوه ننوک» براساس افسانه ژاپنی (اوباسوته –رها سازی یک پیرزن)، نگارش شده و در خلاصه داستان آن آمده است: «شهاب سنگی بزرگ به دریای هرمز برخورد میکند و به همین دلیل، ماهیهای آن منطقه تغییر ژنتیک پیدا میکنند و دیگر قابل خوردن نیستند و از طرف دولت گروهی مامور میشوند که دریا را ببندد. اهالی از فرط گرسنگی مجبور میشوند که به صورت پنهانی از دریا ماهی صید کنند. ناآگاه از اینکه خوردن این ماهیها ممکن است چه بلایی سرشان بیاورد.»
میلاد اشکالی، تیما تقیزاده و زینب گلزاری، بازیگرانی هستند که در این فیلم کوتاه فانتزی و علمی و تخیلی ساخته شده است، به عنوان بازیگران اصلی نقش آفرینی کردهاند.
عوامل فیلم کوتاه «افسانه کوه ننوک» تهیهشده در انجمن سینمای جوانان ایران عبارتند از تهیهکنندگان: آتنا نعمتیان و محمدرضا مرادی، مجری طرح: گلسا غفاری، کارگردان: محمدرضا مرادی، نویسندگان: محمدرضا مرادی و گلسا غفاری، دستیاران کارگردان: ندا منفرد و حسن کوهپیکر، مدیر فیلمبرداری: مهدی رضایی، دستیاران تصویر و نور: عباس شیرمحمدی، حمیدرضا حسنپور، جلال حسنی، مهدی افشاری و حسین دباغ طهماسبی، مدیر صدابرداری: امیر نخجوان، دستیار صدا: سید زاهد رئیسی، طراح صحنه و لباس: محمدرضا مرادی، طراحی صدا و موسیقی: احسان افشاریان، خواننده: مسعود شریف، نوازندگان: آرین بهاری و سینا براهویی، تدوین: محمدرضا مرادی، جلوههای ویژه: اردشیر عزیزی، اصلاح رنگونور: مهران دوستی، طراحی و اجرای گریم: آتنا نعمتیان، مشاور رسانهای: محمد کفیلی، طراح لوگو و پوستر: حامد کاظمی و مدیرتولید: آتنا نعمتیان.
محمدرضا مرادی کارگردان فیلم کوتاه «افسانه کوه ننوک» در گذشته نیز با دو فیلم کوتاه «دوآلپا» و «رنگارنگ» به ترتیب در دورههای سی و هشتم و سی و نهم جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران حضور داشت.
در سومین روز جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران با عنوان «روز کتاب و سینما» آثار منتخب این دوره از جمله «ناسوخ» و «افسانه کوه ننوک» به نمایش درخواهند آمد.
این جشنواره از ۲۷ مهر لغایت ۲ آبان ۱۴۰۲ در پردیس سینمایی ملت به دبیری مهدی آذرپندار برگزار میشود.
نظر شما