کشورهای جنوب شرقی آسیا دستورالعمل هوش مصنوعی تهیه کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کشورهای آسیای جنوب شرقی سعی دارند رویکردی متناسب برای کسب و کار در قبال مقررات هوش مصنوعی اتخاذ کنند. این امر مانعی در برابر فشار اتحادیه اروپا برای مجموعه قوانینی هماهنگ درباره هوش مصنوعی است که با چهارچوب سختگیرانه این کشور نیز هماهنگ است.

پیش نویس محرمانه «دستورالعمل درباره اخلاق هوش مصنوعی و نظارت بر آن» متعلق به ۱۰ کشور عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا(ASEAN) است.

۳ منبع آگاه اعلام کرده اند این پیش نویس میان شرکت های فناوری توزیع شده تا بازخورد آنها جمع آوری شود. همچنین پیش بینی می شود لایحه مذکور تا پایان ژانویه ۲۰۲۴ میلادی و طی اجلاس وزرای دیجیتالASEANنهایی شود. متا، آی بی ام و گوگل از جمله شرکت هایی هستند که این پیش نویس را دریافت کرده اند.

مقامات اتحادیه اروپا در اوایل سال جاری میلادی با سفر به کشورهای آسیایی سعی کردند دولت های منطقه را متقاعد کنند از قوانین جدید هوش مصنوعی آنها پیروی کنند.

اما دستورالعمل هوش مصنوعی ASEAN برخلاف قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا از شرکت های فناوری می خواهد تفاوت های فرهنگی میان کشورها را در نظر بگیرند و ریسک های غیرقابل قبول را برعهده نگیرند. این دستورالعمل نیز مانند بقیه سیاست های ASEAN اختیاری و برای راهنمایی قانونگذاری داخلی ایجاد شده است.