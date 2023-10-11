داوران هفتمین آیین نوشتار سینمای ایران معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن منتقدان آثار سینمایی، اعضای هیات داوران هفتمین آیین نوشتار سینمایی انتخاب و کار بررسی آثار رسیده را آغاز کردند.

رامتین شهبازی، مازیار فکری ارشاد، رضا صائمی، امیررضا نوری پرتو و محمد هاشمی داوری آثار هفتمین آیین نوشتار سینمای ایران را برعهده دارند. با پایان مهلت دریافت آثار در پایان شهریور ماه، این هیات داوری کار بررسی آثار را شروع کرده‌اند.

محمدرضا لطفی عضو هیات مدیره انجمن منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی، فیلمساز، نویسنده و منتقد دبیر هفتمین دوره جشن نوشتار سینمای ایران است.

این رویداد با هدف تجلیل از منتقدان و نویسندگان برتر سینمایی، شناخت استعدادهای نو و ارج نهادن به نقد و نوشتار، در یک بخش اصلی برگزار می‌شود که بخش اصلی شامل چهار جایزه در چهار رشته است:

بهترین نقد سینمایی

بهترین یادداشت سینمایی

بهترین گفتگوی سینمایی

بهترین ترجمه سینمایی

محصولات و سریال‌های شبکه نمایش خانگی شامل مسابقه و داوری نیستند و همچنین در این دوره بخش تلویزیون حذف شده است.

آیین نوشتار سینمای ایران به همت انجمن منتقدان و نویسندگان آثار سینمای ایران برگزار می‌شود.