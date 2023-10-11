تعمیر اساسی ۴ هواپیما در پایگاه هوایی شهید دوران شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، چهار فروند هواپیمای نیروی هوایی ارتش، شامل یک فروند هواپیمای ترابری سنگین ایلوشین، یک فروند جنگنده سوخو ۲۴، یک فروند هواپیمای pc۶ و یک فروند هواپیمای p۳f به دست متخصصان، کارشناسان و نخبگان پیشکسوت و جوان پایگاه هوایی شهید دوران بازآماد شده و به ناوگان عملیاتی نیروی هوایی ارتش ملحق شد.

امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی در مراسم الحاق این هواپیماها، ضمن تبریک این اقدام مهم و قدردانی از تلاش کارکنان فنی و متخصص پایگاه شهید دوران، گفت: این برای ما موجب بسی افتخار است که بدون نیاز به خارج و با تکیه بر توان و دانش متخصصان داخلی تمام هواپیماهای خود را بازآماد می‌کنیم.

وی افزود: اهمیت این موضوع در این است که ما در شرایط تحریم‌های سخت و ظالمانه این موفقیت‌ها را کسب کرده‌ایم و با تکیه بر دانش جوانان و تجربه پیشکسوتان تمام مأموریت‌های محوله را به نحو احسن انجام می‌دهیم و امنیت آسمان ایران اسلامی را با همکاری سایر نیروها تأمین می‌کنیم.

فرمانده نیروی هوایی ارتش اضافه کرد: تمام تلاش ما، فرماندهان و کارکنان در نیروی هوایی ارتش، رساندن این نیرو به نیرویی در تراز انقلاب اسلامی است که مطالبه جدی فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) است که در حکم انتصاب اینجانب نیز به این مهم تاکید فرموده‌اند.

بنابراین گزارش هواپیمای p۳f با ۳۰ هزار نفر ساعت کار، جنگنده سوخو ۲۴ با ۸۲ هزار نفر ساعت، هواپیمای ایلوشین با ۴۸ هزار نفر ساعت و هواپیمای pc۶ با ۹۲۰۰ نفر ساعت کار بازآماد شده است.