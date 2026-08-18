پزشکی خانواده در بویراحمد وارد مرحله جدید شد؛سلامت محوری به جای درمان

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم شریفی شامگاه سه‌شنبه در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: پزشکی خانواده موضوع جدیدی نیست و سابقه‌ای طولانی در نظام سلامت کشور دارد، اما در اجرای جدید، تغییراتی برای تکمیل و یکپارچه‌سازی این نظام در نظر گرفته شده است.

وی افزود: پیش از این برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر اجرا می‌شد و اکنون بخش شهری نیز به این برنامه اضافه می‌شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تصریح کرد: شهرستان بویراحمد یکی از ۶۴ پایلوت اجرای این برنامه در کشور است و تنها مرکز استان در میان این پایلوت‌ها محسوب می‌شود که حدود ۱۶۰ هزار نفر از جمعیت شهری آن به‌طور مستقیم تحت پوشش قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به جمعیت حدود ۳۳۰ هزار نفری شهرستان بویراحمد گفت: بخش روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر شهرستان پیش از این تحت پوشش پزشک خانواده و نظام ارجاع روستایی بودند و اکنون بخش شهری نیز به این مجموعه اضافه خواهد شد.

شریفی ادامه داد: در برنامه جدید، در کنار پزشک خانواده، تیم سلامت خانواده شامل ماما و مراقب سلامت نیز فعالیت می‌کند و اطلاعات خانوارها در قالب پرونده الکترونیک سلامت در اختیار این تیم قرار خواهد گرفت.

وی گفت: شناسایی بیماری‌ها، پیشگیری، آموزش و انجام مراقبت‌های اولیه از وظایف تیم سلامت خانواده است و اعضای این تیم برای اجرای این مأموریت‌ها آموزش‌های تخصصی دریافت می‌کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به پیش‌بینی هیئت امنای مراکز جامع سلامت بیان کرد: در این برنامه تلاش شده مشارکت اجتماعی نیز تقویت شود تا مردم در تصمیم‌گیری درباره سلامت خود و حل مسائل مرتبط با سلامت جامعه نقش بیشتری داشته باشند.

شریفی تأکید کرد: پزشکی خانواده صرفاً یک رویکرد درمانی نیست، بلکه بیشتر سلامت‌محور، مراقبت‌محور و جمعیت‌محور است و تلاش می‌کند با تمرکز بر پیشگیری، مردم کمتر به بیماری و در نتیجه کمتر به خدمات درمانی نیاز پیدا کنند.

وی درباره نظام ارجاع نیز گفت: هر فرد و خانواده به پزشک خانواده تعیین‌شده مراجعه می‌کند و در صورت نیاز به خدمات تخصصی، بیمار از سوی پزشک خانواده به سطح بالاتر ارجاع داده می‌شود و نوبت مراجعه به پزشک متخصص یا فوق تخصص نیز برای او دریافت خواهد شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج افزود: چهار ویزیت نخست برای هر فرد در مراجعه به پزشک خانواده رایگان است و از ویزیت پنجم به بعد، فرانشیز اعمال می‌شود و حدود ۵۰ درصد تعرفه دولتی خدمات تخصصی دریافت خواهد شد.

وی ادامه داد: اگر فرد از مسیر نظام ارجاع به خدمات بستری نیاز پیدا کند، هزینه بستری برای او رایگان محاسبه می‌شود و در خدماتی مانند دارو و آزمایشگاه نیز سهم پرداختی بیمار حدود ۱۵ درصد تعرفه خواهد بود.

شریفی این شیوه را حاصل درس‌آموخته‌های اجرای برنامه‌های قبلی پزشکی خانواده در کشور دانست و گفت: در طراحی جدید تلاش شده ایرادهای تجربه‌های گذشته، از جمله اجرای برنامه در استان‌هایی مانند فارس و مازندران، مورد توجه قرار گیرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با تأکید بر توجه ویژه این برنامه به اقشار کم‌برخوردار اظهار کرد: در پزشکی خانواده قرار نیست صرفاً به تقاضای مردم برای دریافت خدمات پاسخ داده شود، بلکه نیاز واقعی سلامت افراد باید شناسایی و بر اساس آن خدمت ارائه شود.

وی ادامه داد: نیاز و تقاضا در حوزه سلامت یکسان نیستند و عوامل مختلفی مانند میزان آگاهی، آموزش، شرایط فرهنگی و فضای تبلیغاتی می‌تواند بر تقاضای افراد برای خدمات سلامت تأثیر بگذارد.

شریفی افزود: گاهی ارائه‌دهنده خدمت نیز می‌تواند برای فرد تقاضا ایجاد کند، در حالی که ممکن است آن خدمت ضرورت واقعی نداشته باشد؛ بنابراین در پزشکی خانواده تلاش می‌شود به جای سرگردان کردن مردم در سطوح مختلف تخصصی، بر نیازهای واقعی سلامت تمرکز شود.

وی با اشاره به ظرفیت محدود برخی تجهیزات درمانی گفت: اگر تقاضا برای خدمات تخصصی و تشخیصی بدون تنظیم‌گری افزایش پیدا کند، ظرفیت تجهیزات موجود تحت فشار قرار می‌گیرد و ممکن است افراد دارای نیاز واقعی، در صف دریافت خدمت قرار بگیرند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ادامه داد: برای نمونه، یک دستگاه ام‌آرآی ظرفیت مشخصی دارد و استفاده بیش از حد می‌تواند موجب فرسودگی و ازکارافتادگی آن شود؛ بنابراین تنظیم تقاضا و تمرکز بر نیازهای ضروری، هم به حفظ ظرفیت درمانی کمک می‌کند و هم دسترسی افراد نیازمند به خدمات واقعی را افزایش می‌دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، مهم‌ترین چالش اجرای پزشکی خانواده را فرهنگی و مرتبط با اعتماد عمومی دانست و گفت: اجرای موفق این برنامه تنها به اعتبار و منابع مالی وابسته نیست، بلکه اعتماد مردم به نظام تنظیم‌گر سلامت و همراهی آنها اهمیت اساسی دارد.

شریفی تأکید کرد: اجرای پزشکی خانواده در هیچ جای دنیا صرفاً با رغبت اولیه مردم پیش نرفته، بلکه همراهی و حمایت جامعه یکی از عوامل مهم موفقیت آن بوده است.

وی از رسانه‌ها خواست در مسیر اجرای این برنامه به افزایش آگاهی و اعتماد عمومی کمک کنند و گفت: این موضوع یک مسئولیت مشترک میان دانشگاه علوم پزشکی و رسانه‌هاست و هدف نهایی آن، حفظ سلامت مردم و حمایت بیشتر از اقشار ضعیف جامعه است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بیان کرد: اعتماد به نظام پزشکی خانواده به معنای نادیده گرفتن انتقادها نیست و نقد عملکرد دانشگاه و روند اجرای برنامه باید در جای خود انجام شود، اما مردم باید اطمینان داشته باشند که این نظام با هدف تأمین منافع آنها و به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار طراحی شده است.

وی در پایان گفت: حرکت به سمت تحول در ارائه خدمات سلامت ضروری است و همراهی مردم و رسانه‌ها می‌تواند زمینه اجرای موفق پزشکی خانواده و بهره‌مندی جامعه از مزایای این طرح را فراهم کند.