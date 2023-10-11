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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۱۸

دستیابی به هوشمندسازی در اقتصاد دیجیتال تا افق ۱۴۱۰

دستیابی به هوشمندسازی در اقتصاد دیجیتال تا افق ۱۴۱۰

مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: نیاز است تا به بخش هوشمندسازی در اقتصاد دیجیتال تا افق ۱۴۱۰ دست یابیم تا محصولات بومی تولید شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی حاتمیان مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در نخستین همایش بین المللی تحول دیجیتال در صنعت فولاد، معدن و صنایع معدنی اظهار کرد: صنایع معدنی و فولادی باید با هماهنگی و همکاری‌های بین المللی در اقتصاد دیجیتال ورود کنند و از تجارب و فناوری‌های جهانی در این عرصه بهره مند شوند.

حاتمیان افزود: ورود به اقتصاد دیجیتال تحول آفرین است و باید بخش‌های اقتصادی کشور در این عرصه حضور پیدا کنند. همچنین نگاه زیست بومی هوشمند در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در برنامه هفتم وجود دارد.

وی ضمن تاکید بر لزوم دستیابی به سهم ۱۰ درصدی در اقتصاد دیجیتال، گفت: بر این اساس باید به بخش هوشمندسازی در اقتصاد دیجیتال تا افق ۱۴۱۰ دست یابیم تا در این حوزه محصولات بومی تولید شود.

حاتمیان افزود: بخش معدن نسبت به سایر بخش‌ها با رشد ۱۳ درصدی در برنامه هفتم مطرح شده است. این امر با ظهور فناوری‌های نو و دیجیتال سازی اقتصاد محقق خواهد شد.

مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: نقش زیست بومی و راهبردی ارتباطات و فناوری ارتباطات در بخش‌های اقتصادی کشور با تاکید بر تحول دیجیتال اهمیت بالایی دارد.

وی افزود: رشد فراگیر اقتصاد دیجیتال نوعی از رشد اقتصادی است که منجر به افزایش سطح رفاه، ایمنی بر خط و توسعه فناوری در اقتصاد کشور می‌شود.

حاتمیان گفت: در بخش‌های مختلف اقتصادی در سطح جهانی به موضوع اقتصاد دیجیتالی پرداخته و با تأمین زیرساخت‌های فناوری، افزایش ارزش افزوده و کاهش هزینه‌ها رقم خورده است.

گفتنی است، نخستین همایش بین المللی تحول دیجیتال در فولاد، معدن و صنایع معدنی امروز ۱۹ مهر ماه توسط ایمیدرو و بنیان نوآوری هوش مصنوعی برگزار شد.

جدیدترین پیشرفت‌ها در تحول دیجیتال و صنعت نسل چهار و پنج در این همایش مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

کد مطلب 5908678
سمیه رسولی

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