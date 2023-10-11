دستیابی به هوشمندسازی در اقتصاد دیجیتال تا افق ۱۴۱۰

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی حاتمیان مدیرکل دفتر بررسیهای اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در نخستین همایش بین المللی تحول دیجیتال در صنعت فولاد، معدن و صنایع معدنی اظهار کرد: صنایع معدنی و فولادی باید با هماهنگی و همکاریهای بین المللی در اقتصاد دیجیتال ورود کنند و از تجارب و فناوریهای جهانی در این عرصه بهره مند شوند.
حاتمیان افزود: ورود به اقتصاد دیجیتال تحول آفرین است و باید بخشهای اقتصادی کشور در این عرصه حضور پیدا کنند. همچنین نگاه زیست بومی هوشمند در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در برنامه هفتم وجود دارد.
وی ضمن تاکید بر لزوم دستیابی به سهم ۱۰ درصدی در اقتصاد دیجیتال، گفت: بر این اساس باید به بخش هوشمندسازی در اقتصاد دیجیتال تا افق ۱۴۱۰ دست یابیم تا در این حوزه محصولات بومی تولید شود.
حاتمیان افزود: بخش معدن نسبت به سایر بخشها با رشد ۱۳ درصدی در برنامه هفتم مطرح شده است. این امر با ظهور فناوریهای نو و دیجیتال سازی اقتصاد محقق خواهد شد.
مدیرکل دفتر بررسیهای اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: نقش زیست بومی و راهبردی ارتباطات و فناوری ارتباطات در بخشهای اقتصادی کشور با تاکید بر تحول دیجیتال اهمیت بالایی دارد.
وی افزود: رشد فراگیر اقتصاد دیجیتال نوعی از رشد اقتصادی است که منجر به افزایش سطح رفاه، ایمنی بر خط و توسعه فناوری در اقتصاد کشور میشود.
حاتمیان گفت: در بخشهای مختلف اقتصادی در سطح جهانی به موضوع اقتصاد دیجیتالی پرداخته و با تأمین زیرساختهای فناوری، افزایش ارزش افزوده و کاهش هزینهها رقم خورده است.
گفتنی است، نخستین همایش بین المللی تحول دیجیتال در فولاد، معدن و صنایع معدنی امروز ۱۹ مهر ماه توسط ایمیدرو و بنیان نوآوری هوش مصنوعی برگزار شد.
جدیدترین پیشرفتها در تحول دیجیتال و صنعت نسل چهار و پنج در این همایش مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
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