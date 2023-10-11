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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۳۶

مدیرکل پست لرستان:

بیش از یک میلیون مرسوله از سوی پست لرستان توزیع شد

بیش از یک میلیون مرسوله از سوی پست لرستان توزیع شد

خرم‌آباد - مدیرکل پست لرستان از توزیع یک میلیون و ۱۰۰ هزار مرسوله از سوی پست استان طی شش ماه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌پناهی امروز چهارشنبه در دیدار با استاندار لرستان، اظهار داشت: در شش‌ماهه نخست سال جاری یک میلیون و ۱۰۰ هزار مرسوله از سوی اداره پست توزیع شده است.

وی عنوان کرد: باجه‌های پست ظرف این مدت یک میلیون و ۲۰۰ هزار خدمت به مردم ارائه کردند.

فرهاد زیویار استاندار لرستان نیز در این دیدار با تشکر از اقدامات و عملکرد مجموعه‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان، بر لزوم تقویت زیرساخت‌های موجود با تعامل و همکاری سایر ارگان‌ها در سطح استان به‌منظور ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم تأکید کرد.

کد مطلب 5908813

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