بیش از یک میلیون مرسوله از سوی پست لرستان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیپناهی امروز چهارشنبه در دیدار با استاندار لرستان، اظهار داشت: در ششماهه نخست سال جاری یک میلیون و ۱۰۰ هزار مرسوله از سوی اداره پست توزیع شده است.
وی عنوان کرد: باجههای پست ظرف این مدت یک میلیون و ۲۰۰ هزار خدمت به مردم ارائه کردند.
فرهاد زیویار استاندار لرستان نیز در این دیدار با تشکر از اقدامات و عملکرد مجموعههای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان، بر لزوم تقویت زیرساختهای موجود با تعامل و همکاری سایر ارگانها در سطح استان بهمنظور ارائه خدمات مطلوبتر به مردم تأکید کرد.
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