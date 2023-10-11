بازگشت هافبک مصدوم تیم فوتبال نساجی به تمرینات

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد عبدی هافبک تیم فوتبال نساجی مازندران که در دیدار برابر تیم ممبئی سیتی هند در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا از ناحیه گونه دچار شکستگی شده بود و مورد عمل جراحی قرار گرفت از امروز چهارشنبه ۱۹ مهرماه و با نقاب پزشکی بر صورت در تمرینات گروهی حضور یافت.

به این ترتیب او مشکلی برای همراهی تیم خود در دیدارهای پیش رو نخواهد داشت و در صورت صلاحدید کادرفنی می‌تواند به میدان برود.

تیم نساجی تمرینات خود را در تهران و زیر نظر مهدی رحمتی و دستیارانش پیگیری می‌کند و روز سه شنبه ۲۵ مهرماه از ساعت ۱۸ در دیداری معوقه از هفته ششم لیگ برتر در قائمشهر از آلومینیوم اراک میزبانی خواهد کرد.

شاگردان رحمتی با ۵ امتیاز در جایگاه دهم جدول رده بندی قرار دارند و یکی از ۳ نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا نیز به شمار می‌روند.