قرار گرفتن بیش از ۳ هزار سالمند تحت پوشش طرح پیشگیری از معلولیت

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز پروین ظهر چهارشنبه در کارگاه مقدماتی آموزش تسهیلگری برنامه آگاهسازی پیشگیری از معلولیتهای دوران سالمندی با اشاره به قرار گرفتن ۳۶۰۰ سالمند از ابتدای امسال تاکنون تحت پوشش این طرح در اردبیل اظهار کرد: سعی ما بر این است که این تعداد را افزایش داده و با برگزاری این کارگاهها و آگاهسازیهای درست و به موقع، گام مؤثری در پیشگیری از معلولیتها در دوران سالمندی برداریم.
وی با بیان اینکه این طرح ویژه ۳۵ نفر از تسهیلگران و کارشناسان پیشگیری از معلولیتهای استان، به مدت دو روز در اردبیل برگزار شد، ادامه داد: طی سال گذشته موفق شدیم بیش از ۴۰۰۰ سالمند را تحت پوشش این طرح قرار داده و خدمات ارائه دهیم.
معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی استان اردبیل با اشاره به اینکه صحبت کردن به زبان و در سطح معلومات مخاطب مهمترین مسئله در دوران سالمندی است، افزود: تسهیلگران باید در کنار روحیه همدلی و انعطاف پذیری، اعتماد مخاطب را برای دریافت صحیح محتواهای آموزشی ارائه شده جلب کنند.
پروین با بیان اینکه امروزه در اکثر کشورهای دنیا، شاهد افزایش نرخ رشد سالمندی و تعداد افراد سالمند هستیم، گفت: سالمندان نیز مانند سایر افراد جامعه از حقوق یکسان برابرند و باید نسبت به سلامتی جسمی و روانی آنها بی توجه نباشیم.
وی به مشکلات دوران سالمندی اشاره کرد و گفت: در این طرح ویژه سعی داریم تا نسبت به آگاهسازی در خصوص پیشگیری از معلولیتها در دوران سالمندی اقدام کرده و گامهای مؤثری جهت جلوگیری از بروز معلولیت در این سن برداریم.
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