۶ میلیون سالمند در کشور/ افزایش زنان سالمند تنها

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی در کانال تلگرامی خود ضمن اشاره به روز جهانی سالمند در یادداشتی با عنوان «"سالمندی" فرصت‌های امروز، مسائل فردا» نوشت: « امروزه، مسائل سالمندی از چند جنبه قابل تامل است: نخست؛ سالمندی و فرهنگ جامعه ایرانی.

آنها که امروز "سالمند" می خوانیم، همان جوانان پرشور چند دهه قبل هستند که گذشت زمان، قامتشان را خم کرده و موها و گیسوهایشان را سپید. چروکهای عمیق دست و صورتشان، حکایت از سالها تلاش و زحمت دارد. در هر چروک، مسیری پرپیچ و خم از زندگی و خاطره ها نهفته است. این چروکها، روایت گر آمالها، آرزوها، عشق، زندگی، فرزند، داشته و نداشته ها و... است. در چروک های پیشانی دعاها، خواسته‌ها و هزاران راز و نیاز نهفته است. اگر در چشمانشان خوب نگاه کنیم، آرامش و امید و همچنین انتظار موج میزند.

من همواره گفته‌ام که میزان انسانی بودن یک جامعه به شیوه رفتاری است که آن جامعه با سالمندانش دارد. جامعه‌ای که در آن سالمندان و ناتوان شدگان دیده نمی‌شوند، جامعه‌ای انسانی و اخلاقی نیست. به رغم دارا بودن سنتهای قوی در فرهنگ ایرانی و اسلامی، کارکردهای اجتماعی سالمندان روز به روز کاسته می شود، گویی احترام ها، آرام آرام رنگ می بازند. من معتقدم جامعه ای که در آن سالمند، احترام و کارکرد موثری نداشته باشد جامعه ای خوشبخت نخواهد بود.

و اما مسئله از نگاهی دیگر:

جامعه ایران، رو به سالمندی است‌. اگر امروز با ۶ میلیون سالمند مواجه هستیم، در آینده‌ای نه چندان دور، این رقم بالغ بر ۳۰ میلیون نفر خواهد شد و این مسئله، برنامه ریزی دقیق و جامع برای رفاه و تامین آسایش خاطر این عزیزان را می طلبد.

امروز، هفت میلیون ایرانی دفترچه بیمه تامین اجتماعی ندارند. نیاز به برنامه ریزی مهارت سالمندان برای زندگی در جامعه، تغییرات فرهنگی، نظام تامین اجتماعی مطمئن برای روزهای پیری و حتی توجه به امنیت غذایی و مسایلی از این دست احساس می شود که سیاست گذاریهای معطوف به سالمندی را می طلبد. مطالعات آینده، گاهی نکات تکان دهنده در بر دارد همچون افزایش موج زنان سالمند تنها. یکی از کارهای مهمی که در ذیل شورای عالی رفاه به آن توجه ویژه خواهیم کرد همین مسئله است.

بیایید با تاکید بر آموزه های فرهنگی مان قدرشناس اینان باشیم وجامعه ای مناسب برای زیست سالمندی ایجاد کنیم.

یاد مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی بخیر که در بحث سیاست های جمعیتی، همواره برمسئله سالمندی و حتی بکار گرفتن سالمندان در عرصه اقتصادی تاکید داشتند. به هرحال، خوشبختانه این امر، قسمتی از سیاست های دولت تدبیر و امید است».