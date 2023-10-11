«عصای سفید» به تدوین رسید/ فیلمی درباره مشکلات نابینایان

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «عصای سفید» به نویسندگی و کارگردانی خسرو کریمی به تدوین رسید.
این فیلم کوتاه در تهران تولید شده است.
در «عصای سفید» علیرضا گلستان، آیدین بابایی، هانا غیاثی، شبنم احمدی و آسو نادری به عنوان بازیگر حضور دارند.
این فیلم به معضلات و مشکلات نابینایان و معلولان میپردازد و سعی دارد سازمانها و دستگاههای اجرایی مختلف را دعوت به همکاری و تعامل بیشتر برای رفع دغدغههای مختلف معلولان کند.
سایر عوامل «عصای سفید» عبارتند از مدیر تولید: آیدین بابایی، مدیر تصویر برداری: خسرو کریمی، تدوین: فاطمه حسنلو، عکاس: مینا رحیمی.
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