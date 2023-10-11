به گزارش خبرگزاری مهر، امور نابینایان فرهنگسرای بهمن به مناسبت گرامیداشت روز جهانی نابینایان (عصای سفید) و تکریم نابینایان ویژه برنامه «حس مهر» را فردا پنجشنبه ۲۰ مهر در قالب مسابقه و سرگرمی برگزار می‌کند.

این ویژه برنامه شامل دو بخش است. در بخش اول بازی‌هایی چون «شودان»، «گل بال»، «شوت بال»، «به کاپ» و «آزمون جهت یابی» برای رقابت نابینایان تدارک دیده شده است و در بخش دوم برنامه ضمن معرفی نفرات اول تا سوم مسابقات یاد شده، در مراسمی از مربیان برتر و هنرجویان فعال واحد نابینایان فرهنگسرای بهمن نیز تجلیل می‌شود.

مراسم پایانی ویژه برنامه حس مهر» شامل قرائت قرآن کریم، شعرخوانی و حافظ خوانی علیرضا سلامی، اجرای موسیقی سنتی، اجرای ضرب زورخانه ای توسط محمد رضا خواجوی و برگزاری مسابقه حضوری به همراه جایزه است که با حضور مدیران فرهنگی هنری و اداره سلامت شهرداری منطقه ۱۶، نمایندگان سازمان بهزیستی، اعضای کانون نابینایان فرهنگسرای بهمن و خانواده‌های افراد نابینا و کم بینا، از ساعت ۱۵ تا ۱۸ در سالن مبارک فرهنگسرای بهمن برگزار می‌شود.

همچنین سازمان ملل متحد، روز ۱۵ اکتبر معادل با ۲۳ مهر را روز عصای سفید یا روز نابینایان نام نهاده است. هدف از نامگذاری این روز، توجه به امور نابینایان طرح مطالبات و رفع مشکلات و چالش‌های اجتماعی و خدمات شهری برای شهروندان نابینا است.

ویژه برنامه حس مهر پنجشنبه ۲۰ مهر از ساعت ۹ صبح در فرهنگسرای بهمن واقع در میدان بهمن، خیابان شهید وفایی برگزار می‌شود.