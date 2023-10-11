به گزارش خبرنگار مهر، حلقه فلسفه پزشکی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران مدرسه پاییزه علوم انسانی سلامت را به صورت مجازی برگزار می‌کند.

محورهای این دوره از مدرسه پاییزه علوم انسانی سلامت عبارتست از تعابیر مختلف از علوم انسانی سلامت، نظریه‌های میان‌رشتگی، انسان‌زدایی پزشکی- طبی‌سازی، مناقشه‌ها و بحران‌های حوزۀ سلامت، رویکردهای انسان‌گرا و نقد پزشکی مبتنی بر شواهد.

مدرسین این دوره غلامحسین مقدم حیدری، حمیدرضا نمازی و علیرضا منجمی هستند و دبیرعلمی این همایش هم حمیدرضا نمازی استاد دانشگاه تهران است.

مخاطبان این مدرسه پاییزه اساتید، دانشجویان علوم پزشکی و علاقمندان به مباحث تخصصی بین رشته‌ای علوم انسانی سلامت هستند.

این دوره آموزشی از بیستم تا ۲۷ مهرماه از ساعت ۱۳ تا ۱۷ برگزار می‌شود.

شرکت‌کنندگان در این دوره آموزشی گواهی معتبر از دانشگاه علوم پزشکی تهران دریافت خواهند کرد.