کشف یک تن و ۱۸۴ کیلوگرم مواد افیونی در خاش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار دوستعلی جلیلیان، در تشریح این خبر، افزود: در راستای کنترل تحرکات باند قاچاق مواد مخدر، مأموران انتظامی شهرستان با اشراف اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از فعالیت باند مسلح و سازمان یافته قاچاق مواد افیونی در شهرستان خاش که قصد انتقال محموله مواد مخدر به مرکز کشور را داشت، به دست آمد و با برنامه‌ریزی دقیق عملیاتی انهدام این باند در دستور کار قرار گرفت.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: در این رابطه با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی مسیرهای تردد قاچاقچیان در شهرستان خاش شناسایی و مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و شهرستان به طور هماهنگ و همزمان در قالب تیم پوششی و عملیاتی با اجرای هدفمند طرح مهار، منطقه مورد نظر را تحت کنترل و رصد خود قرار دادند و موفق شدند محموله‌های مورد نظر را شناسایی کنند.

جلیلیان بیان کرد: سوداگران مرگ که تاب مقابله با تکاوران پلیس را نداشتند، با رها کردن خودروهای حامل مواد به اطراف متواری و طی بازرسی از خودروهای توقیف شده از قاچاقچیان تعداد یک قبضه سلاح جنگی کلاشینکف به همراه مهمات مربوطه و در مجموع یک تن و۱۸۴ کیلوگرم مواد افیونی شامل ۹۱۴ کیلوگرم تریاک و ۲۷۰ کیلو حشیش کشف شد.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در ادامه با بیان اینکه تلاش برای دستگیری اعضای این باند قاچاق ادامه دارد و با اشاره به عزم جدی پلیس استان در مقابله با پدیده خانمان سوز قاچاق مواد افیونی، از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات خود را در این خصوص با تماس ۱۱۰ در اختیار پلیس قرار دهند.