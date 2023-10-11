احتمال جاری شدن سیل در استان سمنان بالا رفت

به گزارش خبرنگار مهر، کمال طاهریان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی استانداری سمنان از ورود سامانه بارشی به استان خبر داد و ابراز کرد: احتمال جاری شدن سیلاب در استان در پی وقوع بارش‌های شدید وجود دارد.

وی با بیان اینکه با توجه به صدور هشدار نارنجی هواشناسی سازمان هواشناسی کشور، تمامی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران در آماده باش کامل قرار دارند، افزود: از مردم خواسته شده تا از صعود به ارتفاعات به خصوص در مناطق شمالی استان خودداری کنند.

مدیرکل مدیرت بحران استانداری سمنان با بیان اینکه مردم تردد و توقف در کنار مسیل‌ها و رودخانه‌ها نداشته باشند تا با مخاطرات روبرو نشوند، گفت: استقرار سامانه کم فشار بارشی سبب کاهش شدید دما هم می‌شود.

طاهریان با بیان اینکه مردم در مناطق نیمه شمالی استان اطراق نداشته باشند، گفت: از امروز به مدت سه روز شاهد وقوع رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید در استان سمنان خواهیم بود.

وی با اشاره به کاهش قابل ملاحظه دما بیان کرد: هشدار نارنجی هواشناسی برای کشاورزان و دامداران بابت سرمازدگی و بارش‌ها صادر شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان از احتمال آبگرفتگی بعضی معابر شهری و بین راهی خبر داد و گفت: اکیپ‌های امداد رسانی در آماده باش هستند.

طاهریان در خاتمه گفت: به تمامی عشایر توصیه می‌شود از جا به جایی خودداری نموده و از چرای دام در ارتفاعات و تردد گله‌ها در مناطق سیل گیر و کنار رودخانه‌ها بپرهیزند.‌