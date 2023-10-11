پوتین: طرفدار تشکیل کشور فلسطین هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه در نشست عمومی همایش «هفته انرژی روسیه» در سخنانی اعلام کرد: مساله فلسطین در قلب هر مسلمانی قرار دارد و از سوی آنها به عنوان مظهر بی عدالتی بزرگ تلقی می‌شود.

رئیس جمهور روسیه در این ارتباط ادامه داد: آمریکا سازوکارهای منطقه درگیری اعراب و اسرائیل را نادیده گرفته و بر نیازهای مادی تکیه زده است. آنها سعی کردند راه حل مشکلات اساسی فلسطین را با کمک‌های اقتصادی جایگزین کنند.

ولادیمیر پوتین در این خصوص اضافه کرد: بدون حل مسائل اساسی سیاسی در خصوص ایجاد کشور فلسطین، حل وضعیتی که منجر به فوران خشونت شده، غیرممکن است. مشخص نیست که آیا تنش‌ها میان اسرائیل و فلسطین در آینده نزدیک می‌تواند آرام شود یا خیر، اما ممکن است منجر به مشکلات بزرگی شود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: موضع روسیه در قبال فلسطین و اسرائیل برای طرفین کاملاً شناخته شده است؛ ما طرفدار اجرای تصمیمات سازمان ملل و تشکیل کشور فلسطین هستیم.

پوتین گفت: روسیه و ایران در حال مذاکره در خصوص امکان عرضه گاز روسیه به بازار ایران هستند. کریدور شمال- جنوب در حال اجرایی شدن است، توافقاتی با همه شرکت کنندگان در این روند از جمله ایران و (جمهوری) آذربایجان وجود دارد... طبق معمول بعضی کشورها در ارتباط با تحولات اخیر (عملیات طوفان الاقصی) بدون هیچ مدرکی ایران را به تشدید اوضاع متهم می کنند.

این مقام روسیه در بخش دیگری از سخنان خود افزود: اقتصاد روسیه در حال گذراندن مرحله اصلاحات ساختاری است و مجموعه سوخت و انرژی دستخوش تغییرات عمیقی شده است. اولویت اساسی روسیه در بخش انرژی تضمین بازار ملی است؛ ما ظرفیت آن را افزایش خواهیم داد. کشورهای اتحادیه اروپا در تلاش هستند تا منابع انرژی روسیه را به طور کامل کنار بگذارند که در نتیجه کل اقتصاد آنها به صفر می‌رسد. اقدامات غرب باعث هرج و مرج در بازار جهانی انرژی از جمله بازار نفت شده است و کل اقتصاد جهان را تحت تأثیر قرار داده است. ثبات بازار جهانی انرژی نیازمند تعامل با شرایط باز و شفاف است، همانطور که در اوپک پلاس انجام می‌شود.