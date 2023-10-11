به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز چهارشنبه با هدف توسعه همکاریهای علمی و بینالمللی، شش سند همکاری میان دانشگاه ایلام و دانشگاههای کشور عراق به امضا رسید.
ر جریان برگزاری رویداد بزرگ علمی - بینالمللی «هفته علم جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق»، که با حضور بیش از ۶۰ دانشگاه از دو کشور ایران و عراق، به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، شش سند همکاری مابین دانشگاه ایلام و دانشگاههای کشور عراق منعقد شد.
بنا به این گزارش: این اسناد همکاری با دانشگاههای بغداد، المستنصریه، تکنولوژی، نفت و گازه بصره، المعارف الجامعه و المستقبل به امضا رسید.
همچنین قرار است در روزهای آتی در همین زمینه تفاهم نامهای مابین دانشگاه ایلام و دانشگاه موصل منعقد گردد.
این گزارش میافزاید: گسترش همکاریهای علمی و پژوهشی، همکاری در توسعه آموزش زبانهای فارسی و عربی، مطالعات سیاسی و منطقهای، مطالعات ترجمه، انجام تحقیقات مشترک، برگزاری دورههای کوتاه مدت آموزشی، برگزاری سمینارها و کارگاههای تخصصی و نیز بررسی فرصتهای مطالعاتی و تحقیقاتی برای انجام برنامههای علمی مشترک، برخی از محورهای این تفاهمنامهها است.
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