به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز چهارشنبه با هدف توسعه همکاری‌های علمی و بین‌المللی، شش سند همکاری میان دانشگاه ایلام و دانشگاه‌های کشور عراق به امضا رسید.

ر جریان برگزاری رویداد بزرگ علمی - بین‌المللی «هفته علم جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق»، که با حضور بیش از ۶۰ دانشگاه از دو کشور ایران و عراق، به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، شش سند همکاری مابین دانشگاه ایلام و دانشگاه‌های کشور عراق منعقد شد.

بنا به این گزارش: این اسناد همکاری با دانشگاه‌های بغداد، المستنصریه، تکنولوژی، نفت و گازه بصره، المعارف الجامعه و المستقبل به امضا رسید.

همچنین قرار است در روزهای آتی در همین زمینه تفاهم نامه‌ای مابین دانشگاه ایلام و دانشگاه موصل منعقد گردد.

این گزارش می‌افزاید: گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی، همکاری در توسعه آموزش زبان‌های فارسی و عربی، مطالعات سیاسی و منطقه‌ای، مطالعات ترجمه، انجام تحقیقات مشترک، برگزاری دوره‌های کوتاه مدت آموزشی، برگزاری سمینارها و کارگاه‌های تخصصی و نیز بررسی فرصت‌های مطالعاتی و تحقیقاتی برای انجام برنامه‌های علمی مشترک، برخی از محورهای این تفاهم‌نامه‌ها است.