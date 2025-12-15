  1. استانها
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۹

پلیس راه هشدار داد؛ پرهیز از سفرهای غیرضروری به مازندران

ساری - رئیس پلیس راه استان مازندران نسبت به فعال شدن سامانه بارشی و احتمال بروز لغزندگی در جاده‌ها هشدار داد و از رانندگان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی عبادی با استناد به هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی گفت: از بعدازظهر سه‌شنبه ۲۵ آذر تا صبح پنجشنبه ۲۷ آذرماه، سامانه بارشی تمامی محورهای مواصلاتی استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و موجب بارش باران در مناطق پایین‌دست، بارش برف و مه در محورهای کوهستانی، وزش باد نسبتاً شدید و کاهش دما می‌شود.

وی افزود: در محورهای کوهستانی بارش برف و مه باعث کاهش دید افقی و ضریب اصطکاک سطح راه می‌شود و در محورهای پایین‌دست باران موجب لغزندگی و افزایش احتمال آب‌گرفتگی می‌شود.

وی توصیه کرد: رانندگان باید سرعت مطمئنه را رعایت، فاصله طولی ایمن را حفظ و از سبقت و مانورهای خطرناک پرهیز کنند. همچنین خودروها باید به تجهیزات زمستانی استاندارد مجهز باشند و از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری شود.

سرهنگ عبادی تصریح کرد: پلیس راه استان با استقرار گشت‌های کنترل ترافیک و پایش مستمر محورهای مواصلاتی، هماهنگ با راهداری، آماده تأمین ایمنی تردد کاربران جاده‌ای است و رعایت دقیق قوانین نقش مستقیم در پیشگیری از تصادفات و حفظ جان رانندگان دارد.

