۲۰۱ عملیات امدادونجات هلال احمر در ۷۲ ساعت گذشته

رئیس روابط عمومی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، از انجام ۲۰۱ مورد عملیات امدادی در ۷۲ ساعت گذشته توسط نیروهای عملیاتی این جمعیت در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین خان، رئیس روابط‌عمومی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر گفت: در عملیات‌های انجام‌شده طی ۷۲ ساعت گذشته، ۲۹۲ نفر دچار مصدومیت شدند که از این تعداد، ۹۰ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۳۳ نفر نیز به‌صورت سرپایی خدمات درمانی دریافت کردند.

وی با اشاره به اقدامات تخصصی امداد و نجات افزود: در این مدت ۲۵ نفر با انجام عملیات نجات فنی و رهاسازی از شرایط حادثه خارج شدند و در مجموع به ۴۳۲ نفر امدادرسانی صورت گرفت.

رئیس روابط‌عمومی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ادامه داد: در حوزه اسکان و پشتیبانی، ۱۲ نفر اسکان اضطراری داده شدند، ۱۱ نفر به اماکن امن انتقال یافتند و ۲۳۴ نفر نیز اقلام اضطراری دریافت کردند. همچنین ۲۸ مورد عملیات تخلیه آب در مناطق حادثه‌دیده انجام شد.

وی، با اشاره به حوادث ناشی از برف و کولاک گفت: طی این مدت ۶۳ دستگاه خودرو گرفتار در برف رهاسازی شد که در جریان این عملیات‌ها، ۱۱۰ نفر نجات یافتند.

رئیس روابط عمومی سازمان امداد و نجات در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع ۶۳۲ نیروی امدادی و عملیاتی جمعیت هلال احمر در قالب ۲۱۲ تیم عملیاتی در این مأموریت‌ها مشارکت داشتند.

