۱۰۰ میلیارد کمک خیرین برای احداث مدرسه «وفاق ملی» در منطقه ۵ تهران

حسین سنجری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری دومین نشست راهاندازی مدرسه خیرساز «وفاق ملی» خبر داد و گفت: با همراهی خیرین ممتاز، روند خشتگذاری و آغاز ساخت این مدرسه در مسیر همافزایی و تحقق عدالت آموزشی قرار گرفت.
سنجری در ادامه اظهار کرد: این جلسه با هدف راهاندازی مدرسه خیرساز وفاق ملی برگزار شد و در ادامه نشست نخست با مؤسسان مدارس غیردولتی منطقه ۵ است که در آن، قریب به ۱۰ میلیارد تومان برای ساخت این مدرسه جمعآوری شد.
وی افزود: در این نشست نیز خیرینی که دارایی خود را در مسیر مدرسهسازی قرار دادهاند، حضور داشتند و الحمدالله جلسهای پربار رقم خورد که نتیجه آن، حرکت عملی به سمت آغاز ساخت مدرسه وفاق ملی است؛ اقدامی که نماد همدلی، همافزایی و دعوت به کار جمعی برای آبادانی کشور محسوب میشود.
مدیر آموزش و پرورش منطقه ۵ تهران با اشاره به تأکید دولت بر تحقق عدالت آموزشی تصریح کرد: یکی از مؤلفههای اصلی عدالت آموزشی، توسعه زیرساختهای مدرسهای و کاهش تراکم دانشآموزی است تا کلاسها کمتراکم شده و مدارس دوشیفته به تکشیفته تبدیل شوند.
سنجری با اشاره به وضعیت مناطق پرجمعیت افزود: در منطقه ۲۲ که با بحران کمبود فضای آموزشی مواجه است و ساختوسازهای گستردهای انجام شده، برخی انبوهسازان و سازمانها به تعهدات خود عمل نکردهاند که در این زمینه، پیگیریهای قضائی نیز انجام شده است. برآورد ما نشان میدهد این منطقه حداقل به ۱۲۰ تا ۱۳۰ مدرسه نیاز دارد.
وی ادامه داد: در همین راستا، طی هشت ماه گذشته، ساخت ۱۲ تا ۱۳ مدرسه در دستور کار قرار گرفت که سه مدرسه به بهرهبرداری رسیده و حدود ۱۱ پروژه دیگر نیز در مراحل مختلف پیشرفت قرار دارند و انشاءالله تا مهرماه ۱۴۰۵ به ظرفیت آموزشی منطقه اضافه خواهند شد.
مدیر آموزش و پرورش منطقه ۵ تهران در پایان ابراز امیدواری کرد: ساخت مدرسه وفاق ملی به ترویج فرهنگ مدرسهسازی در سراسر کشور کمک کند تا در کنار شکلگیری نهضت کاملتر مدرسهسازی، گفتمان وحدت و همدلی نیز محقق شده و دانشآموزان از فضاهای آموزشی مناسب و در شأن خود بهرهمند شوند.
