به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وبگاه آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی امروز دوشنبه اعلام کرد: نشست امروز بین مشاوران دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، سازنده بود.

آکسیوس ادعا کرد: کاخ سفید پیام تندی به نتانیاهو (نخست وزیر اشغالگران صهیونیست) فرستاد و قتل رائد سعد (فرمانده بارز قسام) را محکوم کرد. کاخ سفید اعلام کرد که ترور رائد سعد نقض توافق آتش بس است. روبیو (وزیر خارجه آمریکا)، ویتکاف (فراستاده ترامپ به منطقه) و کوشنر (داماد ترامپ) از نتانیاهو عمیقاً ناامید شدند!

وبگاه مذکور به نقل از یک مقام آمریکایی ادامه داد: اسرائیل قبل از ترور رائد سعد، واشنگتن را مطلع یا با آن مشورت نکرده است. کاخ سفید نارضایتی خود را از ترور رائد سعد ابراز کرد. نتانیاهو در دو سال گذشته به یک چهره منفور بین‌المللی تبدیل شده است. کاخ سفید به طور فزاینده‌ای نگران خشونت شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان است!