۱۵ درصد جمعیت مازندران در رده سالمندی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله سلگی شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه رسیدگی به جامعه سالمندان مازندران با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و خدماتی افزود: رشد ۱۵ درصدی جمعیت سالمندان در مازندران نیازمند برنامه ریزی برای تدارک خدمات رفاهی، درمانی و معیشتی است.

این مسئول با اشاره به جمعیت ۴۵۰ هزار نفری سالمندان بالای ۷۰ سال در مازندران یادآورشد: با عملیاتی شدن سند ملی سالمندی به عنوان سند بالادستی سطح رفاه و معیشت این افراد ارتقا خواهد یافت.

سلگی اظهار کرد: متناسب با رشد جمعیت سالمندی در مازندران دستگاه‌های خدمات رسان در این حوزه باید برای تأمین نیازهای سالمندان در سال‌های آتی بکوشند.

وی با تاکید بر لزوم توجه به سالمندان محروم خواستار تقویت برنامه‌های کمیته امداد و بهزیستی در این زمینه شد و افزود: هم اکنون ۸۰ درصد سالمندان مازندران از خدمات سلامتی دانشگاه علوم پزشکی استان برخوردارند.

معاون استاندار اضافه کرد: با هدف دسترسی آسان سالمندان به خدمات دولتی سامانه تخصصی خدمات بهداشتی و پزشکی از سوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران راه اندازی شده است

وی گفت: دستگاه‌های اجرایی باید از تجربیات سالمندان در عرصه‌های پیشرفت استفاده کنند و مازندران بعد از گیلان مقام دوم را از حیث تعداد سالمندان در کشور دارد.

در این جلسه مدیران دستگاه‌های خدمات رسان گزارشی از چگونگی عملکرد خود در حوزه سالمندان ارائه کردند.