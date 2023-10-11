به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر، چهارشنبه شب در مراسم اختتامیه دومین جشنواره رسانه و عدلیه استان یزد اظهار داشت: رسانه تبدیل به ابزار قدرتمندی شده که مانند تیغ دولبه در تنویر افکاری عمومی اثرگذار است؛ از یک سو می‌تواند به کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک کند و از سوی دیگر می تواند نقش منفی و تخریبی در جامعه ایفا کند.

وی عنوان کرد: رسانه با تصویرسازی مناسب، حل و فصل دعاوی در جامعه را منعکس و سبک زندگی ما را به عنوان زندگی هدفمند و متعالی نشان می‌دهد، اگر رسانه در مسیرش راه درست را نشناسد، جامعه را به سمت تخدیر آرمان‌ها و ثروت اندوزی سوق می دهد.

جهانگیر ادامه داد: رسانه ها می توانند با اقناع افکار عمومی آرایی که در عدلیه صادر می شود را به مردم بشناسانند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه رسانه دارای قدرت اطلاع رسانی، اقناع سازی و الگوسازی در جامعه است، اظهار داشت: دومین جشنواره رسانه و عدلیه در یزد در راستای آگاه سازی جامعه در راستای احقاق حقوق عامه برگزار شده تا رسانه بتواند قدرت اطلاع رسانی و الگوسازی خود را به نمایش بگذارد.

جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: جهان غرب در حالی که مملو از نقض حقوق بشر و رفتار دد منشانه است، طوری تبلیغ می کند که کشورهای دیگر را ناقص حقوق بشر معرفی می کند.

وی یادآور شد: در جامعه و نظامی بسر می‌بریم که با انواع دشمنی‌ها و مظلومیت‌ها مواجه است و تلاش می‌کند تا حقوق کسی ضایع نشود، حتی اقلیت‌ها اما در رسانه های معاند این زحمات مورد تخریب و تحریف قرار می گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تاکید کرد: همه کسانی که در افکار سازی مردم نقش دارند و سبک و شیوه زندگی را به نحوی به مردم می آموزند، چشمان بیدار مردم هستند و باید تصویر درستی از آنچه حاکمیت انجام می دهد را به مردم برساند و از طرفی خواسته‌های مردم را به گوش حاکمیت برساند، بدون اینکه از مسیر خود منحرف شود.

جهانگیر اظهار داشت: امروز در حوزه خانواده، نسل جوان ما نیاز به آگاه سازی داخلی دارد و رسانه های خارجی سبک زندگی نسل جوان ما را هدف قرار داده و به بسیاری از باورهای دینی و عقیدتی در این نسل حمله کرده است.

وی ادامه داد: امروزه سبک زندگی ما در حال تغییر است و در این شرایط قدردان تلاش تمام افراد و رسانه هایی هستیم که سهمی در اطلاع رسانی حقیقی در جامعه دارند و سعی دارند اعتماد عمومی را از طریق رسانه ها بهبود ببخشند.

جهانگیر همچنین با اشاره به نقش رسانه ها در خدمت بهبود خدمت رسانی قوه قضائیه افزود: امروز رسانه می تواند شرایطی ایجاد کند که دستگاه قضا به راحتی و سهولت بیشتر به خدمت رسانی خود بپردازد.

در این مراسم از رسانه‌ها و خبرنگاران برگزیده در دومین جشنواره رسانه و عدلیه تجلیل شد.