دانشگاه الزیتونه تونس حمایت از جهاد در فلسطین را واجب عینی دانست

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه الزیتونه تونس، از مهم‌ترین مراکز علمی جهان اسلام، در بیانیه‌ای عملیات طوفان الاقصی را حماسه‌ای جهادی علیه رژیم صهیونیستی دانست که شکنندگی قدرت تصنعی و اظهارات واهی آن را آشکار کرد و امید به پیروزی و آزادی تمام فلسطین را زنده کرد.

دانشگاه الزیتونة تونس در بیانیه ای نوشت: آن حمله مبارک مجدداً تأکید کرد که موضوع آزادسازی قدس شریف، معراج گاه رسول خدا صلی‌الله علیه و آله و سلم، و تمام فلسطین، واجب عینی شرعی است که بر عهده همه فرزندان امت اسلامی در تمام نقاط جهان است؛ بنابراین، نادیده‌گرفتن این وظیفه و انداختن آن بر عهده جامعه جهانی که همواره از رژیم غاصب صهیونیستی حمایت کرده است، از نظر شرعی جایز نیست.

دانشگاه الزیتونه در همین بیانیه اعلام کرد: حمایت و پشتیبانی از جهاد در فلسطین بر همه مسلمانان فرضیه‌ای عینی است که هر یک به‌اندازه ظرفیت و توانایی خود باید آن را بجا آورد و کمترین درجه آن، روی‌آوردن به دعا و تضرع با خداوند متعال در طلب پیروزی است.

این بیانیه همچنین عملیات طوفان الاقصی را پیامی قوی برای امت اسلام و لشکریان آن، به‌ویژه لشکریان مستقر در کشورهای اطراف فلسطین اشغالی، دانست تا به‌سرعت به سمت سرزمین‌های فلسطینی حرکت کنند و موجودیت خیالی و ساختگی یهودیان صهیونیست را ریشه‌کن کنند. ‌