چالش حوزه سلامت؛ شیوع همزمان چند ویروس و باکتری در کشور

دکتر نوید شفیق در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص شیوع ویروس آنفلوانزا و کرونا گفت: امسال با چالش بزرگی در حوزه سلامت مواجه شده‌ایم. شیوع همزمان چندین ویروس تنفسی از جمله کرونا، آنفلوآنزا و نیز باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک، وضعیت را برای کادر درمان بسیار دشوار کرده است.

وی با اشاره به اینکه تشخیص دقیق عامل ایجادکننده بیماری در این شرایط چالش‌برانگیز شده است افزود: علائم اولیه اکثر این بیماری‌ها شبیه به هم بوده و برای تشخیص قطعی نیاز به آزمایش‌های تکمیلی است که این آزمایش‌ها نیازمند زمان طولانی بوده و لزوماً دقیق نیز نخواهند بود به همین دلیل این مساله منجر به اتلاف زمان و هزینه شده است.

این فوق تخصص مراقبتهای ویژه تاکید کرد: از سوی دیگر، درمان نیز با مشکلاتی روبرو شده است. مقاومت آنتی‌بیوتیکی باکتری‌ها منجر به عدم تأثیر داروهای رایج شده و انتخاب آنتی‌بیوتیک مناسب را دشوار کرده است. همچنین داروهای ضدویروسی محدود و کم اثر بوده‌اند.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد برای بهبود این وضعیت نیاز است به کارگیری آزمایش‌های تشخیصی بهینه شود و پزشکان در تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها، ملاحظات مقاومت دارویی را مدنظر قرار دهند. همچنین توسعه داروهای ضدویروسی جدید و ترغیب بیماران به واکسیناسیون، گام‌های مؤثری خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه امیدوارم با همکاری و تلاش مشترک بتوانیم این چالش سخت را پشت سر بگذاریم، گفت: ‬ در بیماران حساس و دارای نقص ایمنی، این شرایط تشخیص و درمان حتی سخت‌تر هم خواهد بود. بنابراین بهترین راه برای پیشگیری و بهبود این وضعیت، اقدامات مانند تشویق مردم به رعایت بهداشت فردی مانند شستشوی مرتب دست‌ها، استفاده از ماسک در اماکن عمومی و حفظ فاصله اجتماعی، افزایش در دسترس بودن واکسن‌های رایگان آنفلوآنزا و کرونا برای گروه‌های آسیب‌پذیر، آموزش پزشکان در زمینه تجویز منطقی آنتی‌بیوتیک‌ها بر اساس الگوهای مقاومت میکروبی منطقه‌ای،

تقویت سیستم‌های نظارتی به منظور شناسایی سریع کانون‌های شیوع و اقدام به موقع، تخصیص بودجه کافی برای تحقیق و توسعه داروها و واکسن‌های جدید ضد ویروسی و ضد میکروبی و

افزایش ظرفیت آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی و تجهیز آن‌ها به تکنولوژی‌های نوین است.

شفیق اظهار داشت: با اتخاذ این اقدامات، امیدواریم بتوانیم شیوع امسال را مهار کرده و برای مواجهه با چالش‌های آتی آماده‌تر باشیم.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به علائم رایج عفونت‌های تنفسی فصلی اخیر اشاره کرد و گفت: سرفه و خلط، گلودرد، آبریزش و گرفتگی بینی، تب و لرز، درد عضلانی و بدن درد، سردرد، احساس خستگی و ضعف شدید، از دست دادن اشتها و حس بویایی است و در موارد شدیدتر ممکن است علائمی مانند تنگی نفس، سیانوز (کبودی لب‌ها و ناخن‌ها)، خلط خونی‌رنگ یا تب بالای ۳۹ درجه ظاهر شود.

وی افزود: اگر علائم بیش از ۵-۷ روز طول بکشد یا وخیم‌تر شود، باید به پزشک مراجعه کرد. همچنین افراد مسن، بیماران خاص و کودکان زیر ۲ سال باید سریع‌تر مورد معاینه قرار گیرند و برای تشخیص دقیق عامل بیماری، ممکن است نیاز به آزمایش خلط یا خون باشد.