بیش از ۱۸۵ هزار تن کالاهای اساس در انبارهای بندر امام ذخیره است

به گزارش خبرنگار مهر، امید جهان نژادیان پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای به آخرین وضعیت ذخایر کالاهای اساسی در بندر امام اشاره و بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۱۸۵ هزار و ۲۵۰ تن کالای اساسی شامل ۲۶ هزار و ۲۵۰ تن برنج و بیش از ۱۵۹ هزار تن روغن در انبارهای بندر امام خمینی وجود دارد.

وی افزود: با توجه به خرید تضمینی مطلوب گندم، بیش از ۶۰۰ هزار تن از این دانه طلایی در سیلوهای خوزستان برای مصرف داخل استان ذخیره‌سازی شده است.

جهان نژادیان تاکید کرد: همچنین بیش از ۵۵۰ هزار تن گندم در بندر امام در حال ترخیص و انتقال برای توزیع در دیگر استان‌های کشور است.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان اظهار کرد: بیش از ۶ هزار تن شکر سفید در شرکت توسعه نیشکر استان به عنوان ذخیره استراتژیک ملی ذخیره‌سازی شده و در صورت اعلام ستاد تنظیم بازار کشور، توزیع این محصول انجام خواهد شد.

وی گفت: با توجه به ذخایر موجود در بندر امام، هیچ کمبود و مشکلی در تأمین کالای اساسی در خوزستان وجود ندارد و به هر میزان که نیاز بازار باشد، می‌توان برنج و روغن توزیع کرد.