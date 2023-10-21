تخصیص یک درصد از مالیات بر درآمد اشخاص به ورزش

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، با پیشنهاد سید شمس الدین حسینی نماینده مردم شریف تنکابن، رامسر و عباس آباد و حمایت رییس مجلس، اعضا و کمیته ورزش کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس تصویب کردند که هزینه کرد اشخاص برای توسعه زیر ساخت‌ها ورزشی و برگزاری و مشارکت در رویدادهای ملی و بین المللی ورزشی در وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، پارالمپیک و فدراسیون‌های ورزشی تا یک درصد مالیات بردرآمد اشخاص مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی منظور شود.

بنا بر این گزارش، پیشنهاد اولیه مصوبه مزبور در کمیسیون بازاریابی و اقتصادی کمیته ملی المپیک که ریاست آن برعهده سید شمس الدین حسینی است تدوین و با حمایت هیأت رییسه مجلس و کمیسیون فرهنگی و با رأی قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

کمیته ملی المپیک این مصوبه مجلس را پیامی امیدوار کننده و مسرت بخش برای جامعه ورزش ایران بویژه جهت حضور کاروان ورزشی اعزامی ایران به المپیک پاریس که در سال آینده برگزار می‌شود قلمداد می‌کند.