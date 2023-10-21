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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۳:۲۰

مجلس شورای اسلامی تصویب کرد؛

تخصیص یک درصد از مالیات بر درآمد اشخاص به ورزش

تخصیص یک درصد از مالیات بر درآمد اشخاص به ورزش

 نمایندگان مجلس با پرداخت یک درصد از مالیات بر درآمد اشخاص به عنوان اعتبار مالیاتی برای توسعه زیرساختها و رویدادهای ورزشی در برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، با پیشنهاد سید شمس الدین حسینی نماینده مردم شریف تنکابن، رامسر و عباس آباد و حمایت رییس مجلس، اعضا و کمیته ورزش کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس تصویب کردند که هزینه کرد اشخاص برای توسعه زیر ساخت‌ها ورزشی و برگزاری و مشارکت در رویدادهای ملی و بین المللی ورزشی در وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، پارالمپیک و فدراسیون‌های ورزشی تا یک درصد مالیات بردرآمد اشخاص مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی منظور شود.

بنا بر این گزارش، پیشنهاد اولیه مصوبه مزبور در کمیسیون بازاریابی و اقتصادی کمیته ملی المپیک که ریاست آن برعهده سید شمس الدین حسینی است تدوین و با حمایت هیأت رییسه مجلس و کمیسیون فرهنگی و با رأی قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

کمیته ملی المپیک این مصوبه مجلس را پیامی امیدوار کننده و مسرت بخش برای جامعه ورزش ایران بویژه جهت حضور کاروان ورزشی اعزامی ایران به المپیک پاریس که در سال آینده برگزار می‌شود قلمداد می‌کند.

کد مطلب 5914132

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