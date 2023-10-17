به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عبدالله جوادی آملی در جلسه درس فقه امروز خود بیان داشت: امیدواریم ذات اقدس الهی به برکت قرآن و عترت جریان غزه و امثال غزه را به زودی حل کند و این گونه کودک کشی نباشد، این گونه مسلمان‌ها کشته ندهند و دعاهای حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه) در حق همگان مستجاب شود.

این مرجع تقلید بیان داشت: در بیان اینکه علما وظیفه شأن در عصر جنگ چیست؟ با جنگ باید چکار بکنند؟ چگونه حضور پیدا کنند؟ چگونه نصیحت کنند؟ چگونه جامعه را به عدل و صلح دعوت کنند؟ مرحوم کاشف الغطاء در یک فصلی از کتاب خود، تقریباً بیش از سی ماده ذکر می‌کند که علما وظیفه شأن در زمانی که بیگانه حمله کرده است چیست؟ تا می‌رسد به ماده چهاردهم که می‌گوید «رابع عشرها انه یجب علی العلماء إعانة الرئیس المتوجه لدفع الکفار…» تا اینکه می‌گوید: «ان ینادوا فی الناس أین غیرة الاسلام والمجتهدون فی نصرة خاتم الأنبیاء أین الآخذون بثار شهید کربلاء» الآن هم همان «أین غیرة الإسلام» را باید به جهان مسلمان نشین گفت که نباید غزه را تنها گذاشت، باید همگان تلاش و کمک بکنند و گذرگاه رفح را باز بکنند، این نباید بگوید که او شیعه بود این سنی بود یا امثال ذلک.

وی افزود: ما دو تا شعار در محرّم داریم؛ یکی اینکه وقتی به یکدیگر رسیدیم می‌گوئیم که «أَعْظَمَ اللَّهُ أُجُورَنَا [و اجورکم] بِمُصَابِنَا بِالْحُسَینِ (علیه السلام)». این برای ثواب است اما جمله دوم این است که «وَ جَعَلَنَا وَ إِیاکُمْ مِنَ الطَّالِبِینَ بِثَأْرِهِ (علیه الصلاة و علیه السلام)»، دستور یعنی دستور دینی ما در محرم و صفر همین است. یکی درخواست ثواب است، یکی مبارز بودن و درخواست رو به غیرتمندی و غیرت، غیرت، غیرت، چیزی بالاتر از غیرت نیست. در روایات ما هم هست که از خدا غیورتر کسی نیست. خود حضرت امیر (سلام الله علیه) هم دارند که احدی در بین بشر غیرتمندتر از من نیست. غیرت بالاتر از عدالت است، غیرت بالاتر از سخاوت است، غیرت بالاتر از همه چیز است.

وی اظهار داشت: چرا این قدر از غیرت تعبیر شده که بالاتر از عدالت است؟ عدالت یعنی انسان وظیفه خودش را بشناسد، همین. اما غیرت سه اصل یعنی سه اصل! تا سه صفت غنی و قوی علمی جعل نشود کسی غیرتمند نیست. غیرت این است که ابداً در کار غیر دخالت نکند. چرا حضرت امیر فرمود: «مَا زَنَی غَیورٌ قَطُّ»؟ هیچ آدم غیرتمندی زنا نمی‌کند. از زنای سمع و بصر تا زنای دیگر. دیگری را نگاه کرد، بی غیرت است. به مال دیگری طمع کرد، بی غیرت است. تنها مسئله جنسی که نیست. به مقام دیگری حسد بُرد و طمع کرد و سعی کرد به آنجا برسد، بی غیرت است. چرا وارد مرز غیر شدی؟ پس اولین کار این است که به حَرم و حریم احدی دخالت نکند؛ نه حریم مالی نه حریم جنسی.

این مرجع تقلید بیان داشت: اصل دوم اجازه ندهد احدی به حریم او دخالت کند. کسی که بی غیرت باشد بی حجاب بپروراند، بی حجابی را امضا کند، این معلوم می‌شود که غیرت ندارد، برای اینکه غیر را به حریم خود راه داده، این چه غیرتی دارد؟ اگر بی غیرت بود و دیگری آمد در کشورش، در شهر خودش، در مقام خودش، در حساب خودش، در کتاب خودش، و ساکت بود، بی غیرت است. این دو معنا روشن است.

وی سپس اظهار داشت: سوم «و ما ادریک ما سوم»! سوم این است که تا خودش را نشناسد، معرفت به خود پیدا نکند، محدوده خود را نبیند، محدوده غیر را نبیند، غیرت معنا ندارد. شما به او بگو از مرز خودت به غیر تجاوز نکن، او مرز خودش را نشناخته است! به او بگو نگذار کسی وارد مرز تو بشود او که مرز خودش را نشناخته است! پس اصل اساسی آن است که محدوده خودش، وظیفه خودش، احکام و حکم خودش را بشناسد، بعد دورش را خط بکشد، نه بیرون برود نه اجازه بدهد که کسی داخل شود.

وی بیان داشت: «فهاهنا امور ثلاثة» یکی اینکه این دایره و قوس را بشناسد که من چه کسی هستم؟ چه چیزی دارم؟ وظیفه من چیست؟ حق من چیست؟ این یک مداری دارد. از این به بعد آن دو تا نفی هست: نه بیرون برو، نه اجازه بده کسی درون بیاید. لذا غیرت مثل عدالت یک امر ساده نیست که بگویند آقا، مال خودت، مال خودت! چون یک امر ساده ای نیست، گفتند از خدا غیرتمندتر احدی نیست.

مرجع تقلید شیعیان با اشاره به اوضاع غزه بیان داشت: کشور را غیرت اداره می‌کند، غزه را غیرت اداره می‌کند، الآن ها همه مسلمان‌های عالم باید کمک بکنند و سعی کنند اولاً جنگ توسعه پیدا نکند، خدای ناکرده به جاهای دیگر نرسد. ثانیاً هم آتش بس تأیید بشود و اینکه هر روز چندین کودک و بی گناه از یک خانه کشته می‌شوند، این قابل طاقت نیست. این زودتر إن شاالله حل بشود اینها که داعیه تمدن دارند بعضاً اینها انسان نیستند، اینها حیوان اند، حیوانی هستند که حرف می‌زنند. این بشر وقتی که الهی نیاندیشد، خیال می‌کند که تنها همین حیوانی است که حرف می‌زند و بعد هم بساطش برچیده می‌شود و دیگر آینده نگر نیست! این است که هم باید دعا کرد مسئله غیرت را، هم باید دعا کرد مسئله عفت عموم را، هم امنیت را!