پیروزی یک نیمه ای آلومینیوم مقابل نساجی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و آلومینیوم اراک در هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۱۸ امروز سه شنبه در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر برگزار شد که نیمه اول این دیدار با برتری یک بر صفر شاگردان مجتبی حسینی به پایان رسید.

در این دیدار که با قضاوت علی صفایی برگزار شد نساجی با محمدرشید مظاهری، امیرمهدی جان ملکی، وحید محمدزاده، سید محمداحسان حسینی، حسین زامهران، صابر حردانی، محمود قائدرحمتی، اسماعیل بابایی، فرشید اسماعیلی، علاء عباس و محمدرضا آزادی و آلومینیوم با محمد خلیفه، احسان قهاری، مهدی لیموچی، امید جهان کهن، مرتضی تبریزی، سید مهران موسوی، یونس اکبرپور، بهروز نوروزی فر، عارف حاجی عیدی، میلاد بدرقه و محمد مهدی لطفی به میدان رفتند.

با توجه به هوای سرد قائمشهر، بیشتر سکوهای این ورزشگاه خالی بود و همچنین عکاس‌های مازندرانی در اعتراض به عدم حضور در بازی آسیایی مقابل الهلال این بازی را تحریم کردند و تعداد کمی از آنها در ورزشگاه حضور داشتند. همچنین از سوی فدراسیون فوتبال، حسن کامرانی فر دبیرکل سابق فدراسیون فوتبال به عنوان ناظر این بازی در ورزشگاه حضور داشت.

با شروع بازی توپ بیشتر در اختیار بازیکنان آلومینیوم بود و در دقیقه ۳ با اشتباه صالح حردانی مدافع تیم نساجی، توپ به مهدی لیموچی رسید و او بلافاصله توپ را در اختیار احسان قهاری (بازیکن سابق نساجی) قرار داد و او با یک بغل پای دقیق توپ را به گوشه دروازه رشید مظاهری فرستاد و گل اول را برای آلومینیوم به ثمر رساند.

پس از به ثمر رساندن گل اول، شاگردان مجتبی حسینی دست از حمله کردن بر نداشتند و در دقیقه ۱۰ شوت محمدرضا آزادی مهاجم آلومینیوم را رشید مظاهری به خوبی مهار کرد. در ادامه بازیکنان نساجی حمله‌ای را به سمت دروازه آلومینیوم شکل دادند که عارف حاجی عیدی در موقعیت تک به تک با خلیفه قرار گرفت و با واکنش این دروازه بان توپ راهی کرنر شد.

در ادامه موقعیت خاصی روی دروازه‌ها خلق نشد و نیمه اول بازی با همان تک گل احسان قهاری یک بر صفر به سود تیم آلومینیوم به پایان رسید.