برگزاری اردوی تیم ملی اسنوکر بانوان ایران برای مسابقات جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، اردوی تدارکاتی تیم ملی اسنوکر بانوان از ۲۲ مهرماه در آکادمی بیلیارد و اسنوکر فدراسیون زیر نظر مربیان تیم های ملی آغاز شده است. این اردو با حضور مریم ابراهیمی از استان البرز، ملیکا نجفی از استان قزوین، اکرم محمدی امینی، سعیده سادات صنعتی و ستایش امیرعظیمی از استان تهران برگزار می شود.

ملی پوشان اسنوکر کشورمان همه روزه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۳۰ تمرینات آماده سازی خود برای حضور قدرتمند در مسابقات جهانی را دنبال می کنند. این اردو در چند مرحله و در زمینه آمادگی جسمانی و تمرینات تخصصی و همچنین روانشناسی تا زمان اعزام این ورزشکاران ادامه خواهد داشت.

رقابت های اسنوکر۱۵ توپ قهرمانی جهان آبان ماه سال جاری به میزبانی کشور قطر برگزار می‌شود.