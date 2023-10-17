عدم اجرای تعهدات سال هشتم برجام از سوی اروپا غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تصمیم شورای اتحادیه اروپا برای عدم اجرای تعهدات این اتحادیه در موعد سال هشتم اجرای برجام مصادف با ۲۶ مهر ۱۴۰۲ (برابر با ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳)، اظهار داشت: این اقدام شورای اتحادیه اروپا، نقض صریح تعهدات اتحادیه و سه کشور اروپایی ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ و عملی توأم با سو نیت است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکومیت این تصمیم، آن را عملی یکجانبه، غیرقانونی و از لحاظ سیاسی غیرقابل توجیه دانست.

کنعانی تاکید کرد: چنین اقدامی، با ادعاها و رویکرد اتحادیه و سه کشور اروپایی مبنی بر تعهد به اجرای کامل برجام مغایرت دارد.

گفتنی است وزیر امور خارجه کشورمان، پیش از این، با ارسال دو نامه خطاب به جوزف بورل، در ظرفیت وی به عنوان هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام، مبانی غیرقانونی بودن قصد سه کشور اروپایی و متعاقباً تصمیم اتحادیه اروپا برای عدم انجام تعهدات سال هشتمی خود را تشریح و مواضع کشورمان را در این خصوص، به اطلاع سایر اعضای برجام رسانده است.