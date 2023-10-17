پنج رشته به بازیهای المپیک ۲۰۲۸ اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حضور رشته‌های پنجگانه مدرن، اسکواش، لاکراس (رشته‌ای برگرفته از بازی‌های بومیان آمریکای شمالی)، بیسبال - سافتبال، فِلگ فوتبال (نمونه‌ای از فوتبال آمریکایی) و کریکت، با پیشنهاد شهر میزبان در بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ به رسمیت شناخته شد.

توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک در این باره گفت: این برنامه برای بازگشت تابستانی بازی‌های المپیک به ایالات متحده پس از المپیک ۱۹۹۶ آتلانتاست. انتخاب این پنج رشته ورزشی جدید با فرهنگ ورزش آمریکا مطابقت دارد، ورزش‌های نمادین آمریکایی را به جهانیان نشان می‌دهد و در عین حال ورزش‌های بین المللی را به ایالات متحده می‌آورد. این ورزش‌ها بازی‌های المپیک لس آنجلس را منحصر به فرد خواهند کرد. پیش‌تر رشته‌های بریکینگ، کاراته، کیک بوکسینگ و موتوراسپرت در فهرست اولیه لس آنجلس ۲۰۲۸ قرار گرفته بودند، اما حضور آنها در بازی‌های المپیک منتفی شد.

*زهرا بذرافکن