به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی نوریان، شامگاه پنج شنبه به رسانه‌ها اظهار داشت: در پی دریافت اطلاعاتی درباره فعالیت چهار نفر در زمینه خرده‌فروشی مواد مخدر در نقاطی از شهرستان، بررسی موضوع و شناسایی افراد مورد نظر در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، مأموران کلانتری ۱۲ شهرستان دورود موفق به شناسایی دو محل مرتبط با فعالیت افراد مورد نظر شدند و با هماهنگی‌های لازم، بازرسی از این محل‌ها را در دستور کار قرار دادند.

کشف یک کیلوگرم مواد مخدر از دو منزل

فرمانده انتظامی شهرستان دورود با اشاره به نتیجه بازرسی‌ها تصریح کرد: مأموران در جریان بازرسی از دو منزل شناسایی‌شده، در مجموع یک کیلوگرم مواد مخدر کشف کردند که شامل ۵۰۰ گرم هروئین و ۵۰۰ گرم تریاک بود.

نوریان ادامه داد: در جریان این عملیات چهار نفر دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

درخواست پلیس از شهروندان برای گزارش موارد مشکوک

وی با تأکید بر اهمیت همکاری مردم در مقابله با فعالیت‌های مرتبط با مواد مخدر، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک یا اطلاع از فعالیت‌های مرتبط با خریدوفروش و توزیع مواد مخدر، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

فرمانده انتظامی شهرستان دورود خاطرنشان کرد: گزارش‌های مردمی می‌تواند در شناسایی و پیگیری فعالیت‌های مرتبط با مواد مخدر و برخورد قانونی با عوامل آن مؤثر باشد.